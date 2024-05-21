Музыкальные коллективы Таллинна выступят с тремя концертами в культурной столице Тарту
Музыкальные коллективы Таллинна – города музыки ЮНЕСКО, дадут три концерта в культурной столице Европы 2024. Таллиннский камерный оркестр выступит 26 мая в Тарту, а Таллиннский полицейский оркестр сыграет на концертах в Ряпина (23 мая) и Выру (6 октября).
„Таллинн – город музыки, и у нас есть два великолепных оркестра, чьи концерты, несомненно, станут достойным дополнением к программе культурной столицы Европы 2024 в Тарту. Таллинн и сам носил титул культурной столицы в 2011 году, и мы знаем, насколько это грандиозное событие и большой труд для города и его гостей. Надеюсь, что вклад Таллинна в виде этих концертов позволит перейти нам к роли участника и просто насладиться хорошей музыкой. Ведь культура – это прежде всего совместный опыт, а лучшее, что дарят нам музыкальные концерты – это общие приятные воспоминания“, – сказал вице-мэр Каарель Оя.
Лауреат премии „Грэмми“ и художественный руководитель Таллиннской филармонии Тыну Кальюсте, которого любители музыки смогут увидеть в роли дирижера на концерте в Тарту, признает, что, хотя его коллеги из других стран мира отмечают высокий уровень эстонской музыкальной сцены, сам он не слишком задумывается об этом, когда занимается музыкой. „Ты находишься в постоянном поиске новых и захватывающих возможностей в этом бесконечно богатом мире музыки. Я считаю, что любое международное признание – это важная крупица похвалы для любого музыканта, которая заставляет чувствовать себя хорошо и придает сил для дальнейшего творческого развития“, – сказал Кальюсте.
Под его руководством в Тарту пройдет заключительный концерт цикла „Аавик в Зальцбурге“, на котором Ханс Кристиан Аавик исполнит скрипичный концерт Моцарта № 5, а Камерный хор Эстонской филармонии вместе с Таллиннским камерным оркестром и вокальными солистами исполнят музыкальные номера Моцарта для драмы „Тамос, царь Египта“. „Этой весной исполняется 250 лет со дня премьеры „Тамоса“, так что этим концертом мы одновременно отметим важный юбилей произведения и впервые исполним эту музыку в Эстонии“, – отметил Кальюсте.
„Таллиннский полицейский оркестр с большим удовольствием участвует в концертах, исполняя жизнерадостную и мелодичную музыку, как в своем родном городе, так и за его пределами. Мы особенно рады посетить места, находящиеся в окрестностях культурной столицы. Вместе с выступлением прекрасных солистов мы подарим жителям Ряпина и Выру музыкальную программу, наполненную известными песнями, которые непременно порадуют гостей“, – сказал дирижер Таллиннского полицейского оркестра Рийво Йыги.
23 мая в 19:00 в рамках программы Дней доброго дома в Культурном центре волости Ряпина выступит Таллиннский полицейский оркестр. В качестве солистов на сцене выступят Маргот Суур и Марко Матвере. Билеты на концерт можно приобрести заранее или на месте.
26 мая в 19:00 на концерте „Аавик в Зальцбурге“, который пройдет в тартуской церкви Святого Павла, прозвучат музыкальные шедевры Вольфганга Амадея Моцарта и Арво Пярта. На концерте выступят: Таллиннский камерный оркестр, Камерный хор Эстонской филармонии, скрипач-виртуоз Ханс Кристиан Аавик, трио Теодор Синк, Каролина Аавик и Ханс Кристиан Аавик, а также солисты Камерного хора Эстонской филармонии. Художественный руководитель и дирижер концерта – Тыну Кальюсте. Вход на мероприятие бесплатный. Дополнительная информация на сайте Тарту 2024.
Заключительный концерт состоится 6 октября в рамках Выруского фестиваля для пожилых людей. В этот день в Выруском доме культуры „Каннель“ выступит Таллиннский полицейский оркестр.
В 2021 году Таллинн и Тарту подписали договор о сотрудничестве, согласно которому в прошлом году Тарту поддержал Таллинн в рамках Зеленой столицы Европы, а в этом году Таллинн внесет свой вклад в программу культурной столицы Европы 2024, города Тарту. С 2022 года Таллинн несет титул „Город музыки ЮНЕСКО“.