Музыкальные коллективы Таллинна выступят с тремя концертами в культурной столице Тарту

„Таллинн – город музыки, и у нас есть два великолепных оркестра, чьи концерты, несомненно, станут достойным дополнением к программе культурной столицы Европы 2024 в Тарту. Таллинн и сам носил титул культурной столицы в 2011 году, и мы знаем, насколько это грандиозное событие и большой труд для города и его гостей. Надеюсь, что вклад Таллинна в виде этих концертов позволит перейти нам к роли участника и просто насладиться хорошей музыкой. Ведь культура – это прежде всего совместный опыт, а лучшее, что дарят нам музыкальные концерты – это общие приятные воспоминания“, – сказал вице-мэр Каарель Оя.

Лауреат премии „Грэмми“ и художественный руководитель Таллиннской филармонии Тыну Кальюсте, которого любители музыки смогут увидеть в роли дирижера на концерте в Тарту, признает, что, хотя его коллеги из других стран мира отмечают высокий уровень эстонской музыкальной сцены, сам он не слишком задумывается об этом, когда занимается музыкой. „Ты находишься в постоянном поиске новых и захватывающих возможностей в этом бесконечно богатом мире музыки. Я считаю, что любое международное признание – это важная крупица похвалы для любого музыканта, которая заставляет чувствовать себя хорошо и придает сил для дальнейшего творческого развития“, – сказал Кальюсте.

Под его руководством в Тарту пройдет заключительный концерт цикла „Аавик в Зальцбурге“, на котором Ханс Кристиан Аавик исполнит скрипичный концерт Моцарта № 5, а Камерный хор Эстонской филармонии вместе с Таллиннским камерным оркестром и вокальными солистами исполнят музыкальные номера Моцарта для драмы „Тамос, царь Египта“. „Этой весной исполняется 250 лет со дня премьеры „Тамоса“, так что этим концертом мы одновременно отметим важный юбилей произведения и впервые исполним эту музыку в Эстонии“, – отметил Кальюсте.