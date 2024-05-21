Покраснела и загадочно хихикала: очень личный вопрос журналиста застал Алику Милову врасплох

Журналист спросил певицу, раздававшую автографы в Тарту, кого из братьев-близнецов она считает красивее - Рауля или Ромета? Алика начала смеяться и не захотела отвечать. Когда журналист повторил вопрос, певица пожала плечами и сказала: „Оба достаточно милые“