21.05.2024, 08:03
Покраснела и загадочно хихикала: очень личный вопрос журналиста застал Алику Милову врасплох(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
В минувшие выходные в Тарту прошел концерт „Целующийся Тарту“. Перед мероприятием артисты раздавали автографы и приветствовали собравшихся гостей. Алика Милова, которая в это время раздавала автографы тартуским поклонникам, не смогла избежать животрепещущего вопроса от журналиста.
Журналист спросил певицу, раздававшую автографы в Тарту, кого из братьев-близнецов она считает красивее - Рауля или Ромета? Алика начала смеяться и не захотела отвечать. Когда журналист повторил вопрос, певица пожала плечами и сказала: „Оба достаточно милые“
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