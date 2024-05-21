Шоубиз
21.05.2024, 08:03

Покраснела и загадочно хихикала: очень личный вопрос журналиста застал Алику Милову врасплох

 (7)
Autogrammide jagamine Tartus.
Autogrammide jagamine Tartus.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В минувшие выходные в Тарту прошел концерт „Целующийся Тарту“. Перед мероприятием артисты раздавали автографы и приветствовали собравшихся гостей. Алика Милова, которая в это время раздавала автографы тартуским поклонникам, не смогла избежать животрепещущего вопроса от журналиста.

Журналист спросил певицу, раздававшую автографы в Тарту, кого из братьев-близнецов она считает красивее - Рауля или Ромета? Алика начала смеяться и не захотела отвечать. Когда журналист повторил вопрос, певица пожала плечами и сказала: „Оба достаточно милые“

На вопрос, кто из Эско ей больше нравится, Алика покраснела и загадочно хихикая сказала: „Кто знает?“

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии