Представитель Нидерландов на Евровидении-2024 впервые прокомментировал свою дисквалификацию

Как пишет издание AD, исполнитель выступил на музыкальном фестивале в Энсхеде. На сцене он спел свою песню „Europapa“, с которой должен был представить Нидерланды. Йост назвал себя „международным артистом“.

„Теперь я международный артист, я делаю все возможное. Я знаю, что вы ждете от меня какого-то комментария (о скандале на Евровидении – прим. ред.), но я просто скажу, что люблю вас“, - сказал на концерте певец.

Также Кляйн сообщил, что опубликовал в своем Instagram важное сообщение. На его странице появилась „сториз“ „Love always wins“, что в переводе означает „Любовь всегда побеждает“. Стоит указать, что сейчас трек „Europapa“ - самая популярная песня среди всех представленных на „Евровидение-2024“, сообщает „Дом Евровидения“.