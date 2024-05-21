Что с кожей? Представительница от Украины на Евровидении Jerry Heil снялась топлес в Каннах

В частности, артистка поехала на Каннский кинофестиваль. Исполнительница приняла участие в благотворительном мероприятии в поддержку Украины. Кроме того, там Heil успела познакомиться с оскароносным режиссером Мстиславом Черновым. В программе „ЖВЛ“ певица рассказала, что они говорили о важности представления Украины на таких масштабных культурных мероприятиях.

„После „Евровидения“ сразу поехали на Каннский кинофестиваль, потому что здесь проходит благотворительное мероприятие для помощи Украине. Параллельно я успела побывать в украинском павильоне украинского кино в День вышиванки, где успела встретиться с Мстиславом Черновым. Говорили о том, как важно, что украинская культура будет представлена именно на таких масштабных культурных мероприятиях, потому что наша задача – поражать и вдохновлять“, – поделилась певица.

Впрочем, в Каннах с Jerry Heil случился конфуз. Исполнительница оказалась не готова к климату Франции. У певицы после пребывания на палящем солнце обгорела спина. В своем Telegram артистка показалась топлес и ошеломила, как выглядит ее кожа.

„Канны. Ожидание: красная дорожка. Реальность: красная спина…“, — пошутила исполнительница.