ФОТО | Не стесняется: Белла Хадид в прозрачном платье показала грудь на красной дорожке в Каннах

Модель надела откровенное коричнево-бежевое платье от бренда Saint Laurent, которое имело драпировку на туловище, прозрачную юбку и прозрачный верх.

Поскольку на Белле не было бюстгальтера, она без комплексов сверкала перед собравшимися своими сосками.

Хадид скомбинировала наряд с коричневыми лакированными слингбэками с открытыми носками. Аутфит красавица дополнила элегантной прической с локонами, макияжем с помадой шоколадного оттенка, длинным бежевым маникюром, а также серьгами и кольцами с желтыми камнями.