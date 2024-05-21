21.05.2024, 17:53
ФОТО | Не стесняется: Белла Хадид в прозрачном платье показала грудь на красной дорожке в Каннах
ФОТО: | Scanpix
Самый провокационный образ перед показом фильма на красной дорожке в Каннах продемонстрировала Белла Хадид. Модель в смелом наряде пришла на показ фильма „Ученик“ (The Apprentice) от режиссера Али Аббаси, пишет ТСН.
Модель надела откровенное коричнево-бежевое платье от бренда Saint Laurent, которое имело драпировку на туловище, прозрачную юбку и прозрачный верх.
Поскольку на Белле не было бюстгальтера, она без комплексов сверкала перед собравшимися своими сосками.
Хадид скомбинировала наряд с коричневыми лакированными слингбэками с открытыми носками. Аутфит красавица дополнила элегантной прической с локонами, макияжем с помадой шоколадного оттенка, длинным бежевым маникюром, а также серьгами и кольцами с желтыми камнями.