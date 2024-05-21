Внучка Софии Ротару встречается с наследником одной из богатейших семей США

Последние годы внучка Софии Ротару Соня Евдокименко не страдает от одиночества. Сначала девушка была с французским бизнесменом Марко Дюминелем, а сразу после расставания с ним в 2020 году публично представила своего нового возлюбленного — украинского бизнесмена Дениса Жданова. Пара не беспокоилась относительно большой разницы в возрасте: на тот момент ей было 18 лет, а мужчине 31 год.

Бойфренд Софии занимал пост вице-президента по маркетингу в компании Readdle Inc, занимал достойную строчку в списке Forbes и был готов к созданию семьи — знаменитая бабушка Софии лично была знакома с Денисом и одобрила выбор внучки. Пара жила вместе в Нью-Йорке и, судя по слухам, готовилась к свадьбе.

Однако в последнее время влюбленные перестали выкладывать совместные кадры и демонстрировать идиллию в отношениях. Подписчики догадывались, что что-то не то, — и подтверждение этому появилось неделю назад.

Евдокименко, которая крайне редко говорит о своей личной жизни, представила аудитории нового избранника. 23-летняя внучка артистки поделилась в блоге черно-белым снимком, на котором стоит рядом с красивым незнакомцем. И очень скоро его личность была раскрыта.

Им оказался 27-летний американец Макс Лернер — наследник одной из богатейших семей США. Мужчина, как и его возлюбленная, имеет очень известных предков. Его дед Альфред является американским меценатом и предпринимателем, который в 1982 году основал MBNA Corporation — крупную банковскую холдинговую компанию. За последний год состояние Ленеров, по данным Forbes, оценивается в 1,2 млрд долларов.

О бойфренде Софии известно не так много. Он ведет довольно непубличный образ жизни и скрывает свой аккаунт от посторонних глаз. Макс окончил один из самых престижных университетов страны по специальности „Международное дело“, а в студенческие годы занимался футболом. После учебы он переехал в Нью-Йорк и обосновался там. Похоже, именно в Большом яблоке и состоялась судьбоносная встреча с внучкой Ротару.

Евдокименко рассказывать подробности своего романа пока не намерена. Но не исключено, что на этот раз свадьба все же состоится.