„Влюбилась в обоих“: Анджелина Джоли встречалась с несколькими мужчинами

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли за последний год встречалась с двумя разными мужчинами. Об этом пишет In Touch.

Первый избранник звезды — британский музыкант, писатель и активист Акала (Кингсли Джеймс Маклин Дейли), который часто виделся с Анджелиной Джоли за границей.

„Они совершенно разные мужчины, но она влюбилась в обоих“, — рассказывает инсайдер издания.

Акала виделся не только с актрисой, но и с ее дочерьми Захарой и Шайло. Это произошло на литературном фестивале Calabash на Ямайке в мае 2023 года.

Через несколько месяцев актриса и музыкант ужинали вместе в Милане, Италия. По словам источника, больше всего Джоли нравится в британце его отношение к детям.

„Их объединяет интерес к активизму и общая страсть к путешествиям и открытию разных культур. Давно она не испытывала такого влечения“, — добавляет инсайдер.

Другим вероятным бойфрендом бывшей жены Брэда Питта стал бродвейский музыкант и автор, обладатель премии „Тони“ Джастин Левин. Он — соавтор книги и музыки к спектаклю „Аутсайдеры“, над которым работала и сама Анджелина, и ее дочь Вивьен.

„Энджи просто обожает Джастина, и они так много времени проводят вместе, что многие люди думают, что отношения могут стать романтическими“, — рассказывает инсайдер.

Ранее Джоли признавалась, что у нее нет личной жизни, а ее шестеро детей — „самые близкие люди“ для нее в ее жизни.

В 2016 году стало известно о разрыве актрисы и Брэда Питта после двух лет официального брака. Пара стала родителями шестерых детей — Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен. Последние трое — биологические наследники голливудских звезд.

Тем временем Брэд Питт около полутора лет встречается с Инес де Рамон, бывшей женой актера Пола Уэсли.