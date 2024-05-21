Шоубиз
21.05.2024, 15:57

82-летняя эстонская телеведущая сбила человека. Полиция завела уголовное дело

 (8)
ФОТО: EE arhiiv | Delfi Meedia

24 февраял телеведущая Тийна Парк (82) сбила на пешеходном переходе 80-летнюю женщину. Пешеход получила тяжелые травмы, перенесла две операции, но до сих пор так и не восстановилась. Полиция завела в отношении телеведущей уголовное дело.

Изначально полиция возбудила дело о нарушении ПДД, связанных с повреждением имущества или нанесением вреда здоровью другого человека, но несколько дней назад была получена врачебная оценка травм пострадавшей, и полиция изменила статью, по которому возбуждено дело. Оказалось, что пожилой женщине требуется больше четырех месяцев на восстановление, поэтому Парк нанесла человеку тяжелые травмы.

Для расследования инцидента полиция возбудила уголовное дело по статье 422(1) Пенитенциарного кодекса, которая касается нарушения водителем правил дорожного движения, если это повлекло по неосторожности причинение тяжелого вреда здоровью. Водитель может быть приговорен к тюремному заключению сроком до пяти лет.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии