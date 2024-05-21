21.05.2024, 15:57
82-летняя эстонская телеведущая сбила человека. Полиция завела уголовное дело(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
24 февраял телеведущая Тийна Парк (82) сбила на пешеходном переходе 80-летнюю женщину. Пешеход получила тяжелые травмы, перенесла две операции, но до сих пор так и не восстановилась. Полиция завела в отношении телеведущей уголовное дело.
Изначально полиция возбудила дело о нарушении ПДД, связанных с повреждением имущества или нанесением вреда здоровью другого человека, но несколько дней назад была получена врачебная оценка травм пострадавшей, и полиция изменила статью, по которому возбуждено дело. Оказалось, что пожилой женщине требуется больше четырех месяцев на восстановление, поэтому Парк нанесла человеку тяжелые травмы.
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