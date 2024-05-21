82-летняя эстонская телеведущая сбила человека. Полиция завела уголовное дело

Изначально полиция возбудила дело о нарушении ПДД, связанных с повреждением имущества или нанесением вреда здоровью другого человека, но несколько дней назад была получена врачебная оценка травм пострадавшей, и полиция изменила статью, по которому возбуждено дело. Оказалось, что пожилой женщине требуется больше четырех месяцев на восстановление, поэтому Парк нанесла человеку тяжелые травмы.