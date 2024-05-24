В Таллиннской ратуше наградили лауреатов премии имени Кристьяна Рауда(1)
В понедельник, 20 мая, в Таллиннской ратуше состоялась торжественная церемония награждения лауреатов художественной премии имени Кристьяна Рауда. В этом году лауреатами премии стали Аэт Оллисаар, Мари Роосвальт, Линда Кальюнди и Андреас Троссек. Всего на премию были номинированы 52 претендента.
Вице-мэр Таллинна Каарель Оя в своей приветственной речи обратил внимание на начало цитаты на памятнике Кристьяну Рауду, установленном в парке Хирве, которая начинается с фразы: „Искусство есть жизнь, насыщенная и чистая жизнь…“. „Это выражение используется довольно часто, иногда оно упоминается лишь вскользь, но в данном случае именно определение „чистоты жизни“ придает ему вес. Освобождение от лишнего требует времени, размышлений и ответственности. Мы, к сожалению, редко имеем возможность сделать это. Лауреаты этого года именно так и поступили – они нашли время, чтобы творить и воплощать в жизнь истинную чистоту,“ – отметил Оя.
Премия имени Кристьяна Рауда присуждается художникам, искусствоведам или творческим коллективам за выдающиеся произведения, художественный проект или мероприятие, созданные или представленные публике в минувшем году. В качестве исключения могут быть отмечены и создатели ранее обнародованных произведений, а также дело всей жизни.
В этом году премия Кристьяна Рауда была присуждена решением жюри, состоящего из членов совета Союза художников Эстонии и представителя города Таллинна, Линде Кальюнди за ее обширную научную и кураторскую деятельность в качестве исследователя культурной памяти; Аэт Оллисаар за ее выдающуюся творческую работу в 2023 году; Мари Роосвальт за ее многолетнюю разностороннюю творческую деятельность в качестве художника и преподавателя, а также Андреасу Троссеку за его многолетнее и продуктивное руководство журналом Kunst.ee.
Линда Кальюнди – историк, куратор и профессор Института истории искусств и визуальной культуры Эстонской академии художеств. В последнее время она преимущественно занимается исследованием вопросов культурной памяти. Помимо исследовательских статей и редактирования научных сборников, Кальюнди занимается научной и художественной критикой, а также пишет работы по искусствоведению и является автором нескольких книг. Линда Кальюнди также выступала куратором многих выставок, в числе которых: „История в образах – образы в истории“ (2018 г., выставка и монография, совместно с Тийной-Маль Креэм), „Искусство или наука“ (2022 г., художественный музей KUMU, со-кураторы выставки: Яаника Андерсон, Кади Полли, Кристийна Тийдеберг, Кен Ирд), „Искусство в эпоху антропоцена“ (2023 г., художественный музей KUMU, со-кураторы: Эха Комиссаров, Ульрике Плат, Барт Пушо, Тийу Саадоя).
Аэт Оллисаар – художница по текстилю и преподаватель. С 1992 года обучала текстильному искусству в Тартуской художественной школе, а с 2000 года является профессором и заведующей кафедры текстильных изделий Тартуского художественного колледжа (ныне Высшая школа изобразительных искусств „Паллас“). Через свою творческую и преподавательскую деятельность Оллисаар связывает опыт прошлого и настоящего. В 2023 году у нее прошло пять персональных выставок, работы Оллисаар экспонировались на десяти специализированных выставках. Аэт Оллисаар также являлась куратором ежегодной выставки Эстонского союза художников по текстилю Ettevaatlik, которая прошла в художественном городке ARS. В этом году Оллисаар была удостоена звания „Художник по текстилю 2023 года“.
Мари Роосвальт окончила Эстонский государственный художественный институт (Эстонская академия художеств) в 1969 году, специализируясь на живописи, и начала участвовать в выставочной деятельности с 1970 года. В своих работах она выражает собственное ощущение окружающего мира. Мари Роосвальт является почетным членом Союза художников Эстонии, членом Союза акварелистов Эстонии и председателем Союза живописцев Эстонии. Она проработала учителем изобразительного искусства в Таллиннской 7-й средней школе, Таллиннской 46-й средней школе, Таллиннской художественной школе. С 1985 по 1992 год работала старшим преподавателем в Таллиннском педагогическом университете. С 1992 года Мари Роосвальт работает на различных должностях в Эстонской академии художеств. С 2001 по 2006 год была руководителем Открытой академии (Avatud Akadeemia) при Эстонской академии художеств. Она также является членом правления музея Эвальда Окаса, основанного в 2002 году.
Андреас Троссек (род. 1980) с 2001 по 2002 год получал дополнительное образование в центре исследования искусств при Хельсинкском университете, в 2007 году получил степень магистра по направлению „Искусствоведение“ в Эстонской академии художеств, где позже поступил в докторантуру на кафедру искусствоведения. С 2003 по 2006 год он работал редактором новостей на Эстонском радио (ныне ERR) и был соведущим программы про культуру на радиостанции Klassikaraadio, с 2005 по 2012 год сотрудничал с Эстонским центром современного искусства (ЭЦСИ) в качестве искусствоведа. С 2002 года Троссек занимается написанием искусствоведческих статей для различных изданий, участвует в составлении выставочных каталогов, редактирует материалы о современных художниках и новейшей истории эстонского искусства, а также занимается исследованием истории эстонской рисованной анимации с академической точки зрения. С 2009 года он является главным редактором ежеквартального журнала Kunst.ee, посвященного эстонскому искусству и визуальной культуре.
Члены совета Эстонского союза художников, художественных учреждений Эстонии и посвященные искусству издания в качестве номинантов на получение художественной премии 2024 года выдвинули 52 кандидатов, художников и искусствоведов: Арт Алльмяги, Индрек Григор, Кристина Григорьева, Альберт Гульк, Андерс Хярм, Кюллики Ярвила, Тынис Юргенс, Маргус Кадарик, Алис Каськ, Линда Кальюнди, Райли Кейв, Эве Кийлер, Кристи Конги, Карел Коплиметс, Пауль Куймет, Мерике Курисоо, Рауль Курвиц, Вилен Кюннапу, Урве Кюттнер, Пеэтер Лауритс, Мария Изабелла Лехтсаар, Сара Нымм, Крис Лемсалу, Энн Лиллеметс, Хольгер Лоодус, Урмас Люус, Маасике Маасик, Керсти Маркус, Марге Монко, Таня Муравская, Урмас Муру, Ханс-Отто Оясте, Кайдо Оле, Аэт Оллисаар, Аль Палдрок, Катрин Пийле, Лаура Пыльд, Танель Рандер, Мари Роосвальт, Анне Рудановски, Тынис Саадоя, Юлле Саатмяэ, Марет Сарапу, Маргит Сяде, Диана Тамане, Марье Таска, Кадри Тоом, Тимо Тоотс, Андреас Троссек, Мари Валликиви, Райли Винн, Тоомас Фолькманн.
Ежегодная премия имени Кристьяна Рауда является старейшей художественной премией в Эстонии. Премия присуждается совместно Союзом художников Эстонии и Таллиннской городской управой с 1973 года. Размер премии составляет 2800 евро и вручается вместе с медалью, созданной Энном Йоханнесом в исполнении Маргуса Кадарика. Среди лауреатов премии можно найти имена эстонских художников и искусствоведов, чья деятельность и работы получили международное признание и являются важной частью эстонского искусства, как и наследие самого Кристьяна Рауда.