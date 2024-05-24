В Таллиннской ратуше наградили лауреатов премии имени Кристьяна Рауда

Линда Кальюнди – историк, куратор и профессор Института истории искусств и визуальной культуры Эстонской академии художеств. В последнее время она преимущественно занимается исследованием вопросов культурной памяти. Помимо исследовательских статей и редактирования научных сборников, Кальюнди занимается научной и художественной критикой, а также пишет работы по искусствоведению и является автором нескольких книг. Линда Кальюнди также выступала куратором многих выставок, в числе которых: „История в образах – образы в истории“ (2018 г., выставка и монография, совместно с Тийной-Маль Креэм), „Искусство или наука“ (2022 г., художественный музей KUMU, со-кураторы выставки: Яаника Андерсон, Кади Полли, Кристийна Тийдеберг, Кен Ирд), „Искусство в эпоху антропоцена“ (2023 г., художественный музей KUMU, со-кураторы: Эха Комиссаров, Ульрике Плат, Барт Пушо, Тийу Саадоя).

В этом году премия Кристьяна Рауда была присуждена решением жюри, состоящего из членов совета Союза художников Эстонии и представителя города Таллинна, Линде Кальюнди за ее обширную научную и кураторскую деятельность в качестве исследователя культурной памяти; Аэт Оллисаар за ее выдающуюся творческую работу в 2023 году; Мари Роосвальт за ее многолетнюю разностороннюю творческую деятельность в качестве художника и преподавателя, а также Андреасу Троссеку за его многолетнее и продуктивное руководство журналом Kunst.ee.

Премия имени Кристьяна Рауда присуждается художникам, искусствоведам или творческим коллективам за выдающиеся произведения, художественный проект или мероприятие, созданные или представленные публике в минувшем году. В качестве исключения могут быть отмечены и создатели ранее обнародованных произведений, а также дело всей жизни.

Вице-мэр Таллинна Каарель Оя в своей приветственной речи обратил внимание на начало цитаты на памятнике Кристьяну Рауду, установленном в парке Хирве, которая начинается с фразы: „Искусство есть жизнь, насыщенная и чистая жизнь…“. „Это выражение используется довольно часто, иногда оно упоминается лишь вскользь, но в данном случае именно определение „чистоты жизни“ придает ему вес. Освобождение от лишнего требует времени, размышлений и ответственности. Мы, к сожалению, редко имеем возможность сделать это. Лауреаты этого года именно так и поступили – они нашли время, чтобы творить и воплощать в жизнь истинную чистоту,“ – отметил Оя.

Аэт Оллисаар – художница по текстилю и преподаватель. С 1992 года обучала текстильному искусству в Тартуской художественной школе, а с 2000 года является профессором и заведующей кафедры текстильных изделий Тартуского художественного колледжа (ныне Высшая школа изобразительных искусств „Паллас“). Через свою творческую и преподавательскую деятельность Оллисаар связывает опыт прошлого и настоящего. В 2023 году у нее прошло пять персональных выставок, работы Оллисаар экспонировались на десяти специализированных выставках. Аэт Оллисаар также являлась куратором ежегодной выставки Эстонского союза художников по текстилю Ettevaatlik, которая прошла в художественном городке ARS. В этом году Оллисаар была удостоена звания „Художник по текстилю 2023 года“.

Мари Роосвальт окончила Эстонский государственный художественный институт (Эстонская академия художеств) в 1969 году, специализируясь на живописи, и начала участвовать в выставочной деятельности с 1970 года. В своих работах она выражает собственное ощущение окружающего мира. Мари Роосвальт является почетным членом Союза художников Эстонии, членом Союза акварелистов Эстонии и председателем Союза живописцев Эстонии. Она проработала учителем изобразительного искусства в Таллиннской 7-й средней школе, Таллиннской 46-й средней школе, Таллиннской художественной школе. С 1985 по 1992 год работала старшим преподавателем в Таллиннском педагогическом университете. С 1992 года Мари Роосвальт работает на различных должностях в Эстонской академии художеств. С 2001 по 2006 год была руководителем Открытой академии (Avatud Akadeemia) при Эстонской академии художеств. Она также является членом правления музея Эвальда Окаса, основанного в 2002 году.