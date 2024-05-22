ФОТО | „Выйдешь за меня?“ Новые фото Санны Марин свели подписчиков с ума

Фотограф Элина Симонен сняла Марин и ее давнюю правую руку Туулию Питкянен для их нового предприятия MA/PI. На двух первых фотографиях Марин позирует с широкой улыбкой, а на других двух уже выглядит более серьезно.

Некоторые подписчики посчитали черно-белые фотографии настолько красивыми, что Марин получила от них предложения руки и сердца. „Я люблю тебя, ты выйдешь за меня?“ - спрашивает один из подписчиков Марин. „Я бы хотел пригласить тебя на свидание“, - предлагает другой. Конечно, в комментариях нашлись и те, кто назвал ее самым красивым премьер-министром в мире.

Для бывшей главы правительства северных соседей эта весна была с крайне плотным графиком. Например, неделю назад она приняла участие в Международном саммите за демократию в Копенгагене. Сейчас Марин находится в Сеуле, в Южной Корее. В своем Instagram она опубликовала видео из бизнесс-класса в самолете, а затем, по прибытии в пункт назначения, - видео со скоростной магистрали. А в конце апреля она снова встретилась с бывшим президентом США Бараком Обамой.