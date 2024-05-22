ОБЗОР | Несколько сотен тысяч евро! Во сколько обошлось мероприятие „Целующийся Тарту“ с Кончитой Вурст и другими звездами „Евровидения“

„Мы остались очень довольны концертным представлением „Целующийся Тарту“. Согласно данным мобильной связи, в пик концерта „Целующийся Тарту“ на Ратушной площади и в окрестностях было огромное количество народа - более 10 000 человек“, - рассказал Kroonika исполнительный руководитель и пресс-секретарь „Тарту 2024“ Кулдар Лейс.

„Целующийся Тарту“ является частью основной программы культурной столицы Европы Тарту 2024. Главный организатор проекта - НКО Tartu Üliõpilasmaja. Концертное представление готовилось еще за три года, а его общий бюджет составил 364 000 евро. Главным финансовым спонсором проекта является SA Tartu 2024, поскольку мероприятие является частью программы Тарту 2024 и курируется культурной столицей.

„Как всегда при больших постановках, самая большая категория расходов - технические. Мы потратили на это 99 100 евро: 28 500 евро на установку сцены, 23 000 евро на звуковую технику, 21 500 евро на освещение и 26 100 евро на LED-экраны. Удалось организовать два мероприятия на одной сцене. Помимо концерта „Целующийся Тарту“ у нас также было выступление Laulupesa и Shaté“, - объясняет Лейс.

Гонорары артистов составили лишь 67 200 евро от общего бюджета. Всего в концерте выступили 24 артиста. Победительница „Евровидения-2014“ Кончита Вурст (Австрия), Виктор Крон (Швеция), Ленна, Койт Тооме, Маарья-Лийс Илус и многие звезды эстонского „Евровидения“ выступили на концерте с сольными номерами.

На концерте состоялась премьера юмористического короткометражного сериала, который будет показан на разных каналах. Это была часть постановки. Короткометражный сериал режиссера Айна Мяэотса обошелся в 17 000 евро, что включает в себя все: от производства до зарплаты актеров.

Общие организационные расходы на концерт составили 72 200 евро. Сюда вошли обслуживание концерта, работа технической команды, съемочной группы, экранные визуальные эффекты, гонорары режиссеров и грим участников концерта. Гонорары членов творческой группы составили 18 000 евро.