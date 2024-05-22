ОБЗОР | Несколько сотен тысяч евро! Во сколько обошлось мероприятие „Целующийся Тарту“ с Кончитой Вурст и другими звездами „Евровидения“(1)
Тарту, культурная столица Европы 2024 года, отпраздновал 30-летие участия Эстонии в „Евровидении“ 18 мая в 21:30 зрелищным концертным представлением „Целующийся Тарту“, кульминацией которого стала акция массовых поцелуев на Ратушной площади. Журнал Kroonika пишет подробно о расходах на это мероприятие.
„Мы остались очень довольны концертным представлением „Целующийся Тарту“. Согласно данным мобильной связи, в пик концерта „Целующийся Тарту“ на Ратушной площади и в окрестностях было огромное количество народа - более 10 000 человек“, - рассказал Kroonika исполнительный руководитель и пресс-секретарь „Тарту 2024“ Кулдар Лейс.
„Целующийся Тарту“ является частью основной программы культурной столицы Европы Тарту 2024. Главный организатор проекта - НКО Tartu Üliõpilasmaja. Концертное представление готовилось еще за три года, а его общий бюджет составил 364 000 евро. Главным финансовым спонсором проекта является SA Tartu 2024, поскольку мероприятие является частью программы Тарту 2024 и курируется культурной столицей.
„Как всегда при больших постановках, самая большая категория расходов - технические. Мы потратили на это 99 100 евро: 28 500 евро на установку сцены, 23 000 евро на звуковую технику, 21 500 евро на освещение и 26 100 евро на LED-экраны. Удалось организовать два мероприятия на одной сцене. Помимо концерта „Целующийся Тарту“ у нас также было выступление Laulupesa и Shaté“, - объясняет Лейс.
Гонорары артистов составили лишь 67 200 евро от общего бюджета. Всего в концерте выступили 24 артиста. Победительница „Евровидения-2014“ Кончита Вурст (Австрия), Виктор Крон (Швеция), Ленна, Койт Тооме, Маарья-Лийс Илус и многие звезды эстонского „Евровидения“ выступили на концерте с сольными номерами.
На концерте состоялась премьера юмористического короткометражного сериала, который будет показан на разных каналах. Это была часть постановки. Короткометражный сериал режиссера Айна Мяэотса обошелся в 17 000 евро, что включает в себя все: от производства до зарплаты актеров.
Общие организационные расходы на концерт составили 72 200 евро. Сюда вошли обслуживание концерта, работа технической команды, съемочной группы, экранные визуальные эффекты, гонорары режиссеров и грим участников концерта. Гонорары членов творческой группы составили 18 000 евро.
В общей сложности группа музыкантов сделала 15 новых музыкальных сопровождений для песен „Евровидения“, что обошлось в 26 900 евро. Эта сумма была разделена между студийными расходами и зарплатой музыкантов. На прямую трансляцию было потрачено 20 000 евро. Из Таллинна в Тарту были доставлены автобусы для передачи телевизионных и радиосигналов, а также большая техническая команда.
„Прямую трансляцию концерта по Эстонскому телевидению посмотрели 91 000 зрителей дома, что является большой цифрой. Это редкое явление, когда достигается такой же уровень зрительской аудитории, как у новостей „Актуальной камеры“ того же дня“, - говорит Лейс.
„Потребление лектроэнергии для постановки такого масштаба значительно превышает средние показатели для Тарту. На электрические инфраструктуру и решения нам пришлось потратить 24 000 евро. 6500 евро ушло на туалеты, утилизацию отходов и уборку. Услуги охраны обошлись в 6000 евро. Гонорар Союза авторов Эстонии составил 1500 евро, решение по организации дорожного движения - 1000 евро, а резерв на непредвиденные расходы - 5000 евро“, - добавляет Кулдар Лейс.
Общий бюджет Культурной столицы Европы составляет 24,5 млн евро на пять лет. Основными спонсорами являются Эстонское государство в лице Министерства культуры и город Тарту, которые выделят „Тарту 2024“ в течение пяти лет по 10 миллионов евро. Оставшиеся 4,5 миллиона евро будут получены в виде различных грантов, из которых 1,5 миллиона евро поступят от 19 местных самоуправлений Южной Эстонии, ведь Тарту носит титул культурной столицы Европы вместе с Южной Эстонией.
„Не стоит забывать, что бюджет концерта был установлен три года назад, и инфляция сыграла свою роль. С такой же проблемой сталкиваются все крупные проекты „Тарту 2024“. Помимо 24,5 млн евро, в прошлом году „Тарту 2024“ получил от Европейской комиссии премию Мелины Меркури в размере 1,5 млн евро, которые пойдут на расходы программы, то есть на мероприятия“, - говорит Лейс, отмечая, что цены, установленные несколько лет назад, теперь выросли.