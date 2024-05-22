Потрясена и возмущена: Скарлетт Йоханссон уверена, что ее голос украли для ChatGPT

Сообщается, что Скарлетт Йоханссон ранее предлагали озвучить голосового помощника ChatGPT, но она отказалась.

„Услышав демо-версию, я была потрясена, возмущена и не могла поверить, что Альтман использовал голос, так пугающе похожий на мой“, — заявила Йоханссон.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман отрицает обвинения: „Голос Sky — не голос Скарлетт Йоханссон, и он никогда не должен был быть похож на её голос“.

По его словам, компания выбрала актрису для озвучивания Sky ещё до того, как связалась с Йоханссон. „Из уважения к госпоже Йоханссон мы приостановили использование голоса Sky в наших продуктах. Мы приносим извинения госпоже Йоханссон за то, что не смогли установить более хорошую коммуникацию“, — говорится в официальном заявлении.

Йоханссон потребовала, чтобы Альтман объяснил процесс, который использовался для создания голоса Sky.

Ранее руководитель OpenAI на платформе Х опубликовал пост с единственным словом „Her“ („Она“). Йоханссон озвучивала голосового помощника „Саманта“ в фильме с названием „Her“ и считает, что это может быть намёком на использование её голоса компанией.