Потрясена и возмущена: Скарлетт Йоханссон уверена, что ее голос украли для ChatGPT
Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в том, что компания украла её голос для ChatGPT. Актриса утверждает, что звучание голосового помощника Sky, который был представлен ChatGPT на прошлой неделе, слишком похоже на её голос, настолько, что даже друзья Йоханссон не смогли отличить их, пишет BILD.
Сообщается, что Скарлетт Йоханссон ранее предлагали озвучить голосового помощника ChatGPT, но она отказалась.
„Услышав демо-версию, я была потрясена, возмущена и не могла поверить, что Альтман использовал голос, так пугающе похожий на мой“, — заявила Йоханссон.
Руководитель OpenAI Сэм Альтман отрицает обвинения: „Голос Sky — не голос Скарлетт Йоханссон, и он никогда не должен был быть похож на её голос“.
По его словам, компания выбрала актрису для озвучивания Sky ещё до того, как связалась с Йоханссон. „Из уважения к госпоже Йоханссон мы приостановили использование голоса Sky в наших продуктах. Мы приносим извинения госпоже Йоханссон за то, что не смогли установить более хорошую коммуникацию“, — говорится в официальном заявлении.
Йоханссон потребовала, чтобы Альтман объяснил процесс, который использовался для создания голоса Sky.
Ранее руководитель OpenAI на платформе Х опубликовал пост с единственным словом „Her“ („Она“). Йоханссон озвучивала голосового помощника „Саманта“ в фильме с названием „Her“ и считает, что это может быть намёком на использование её голоса компанией.