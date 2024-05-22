Культура
22.05.2024, 20:08

Байки из кабинета сексолога: Катя Кацман расскажет, о чем молчат женщины и не догадываются мужчины

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Катя Кацман
Катя Кацман
ФОТО: Erakogu

Для людей, которые давно в отношениях и для новичков, для женатых и холостых, для тех, кто считает секс важной составляющей своей жизни и тех, кто относится к сексу иначе. Сексолог и психотерапевт Катя Кацман приедет в Таллинн, чтобы провести живой разговор без купюр с байками из кабинета сексолога.

26 мая в Таллинне честно и открыто поднимет вопросы:

  • о сексуальности

  • о неумении озвучить свои желания и фантазии и осуществить их

  • о сложности взаимоотношений

  • об отсутствии тепла и нежности в отношениях

  • о дефиците близости

  • об ощущении одиночества в паре

  • о неумении слышать и слушать друг друг

Катя Кацман, магистр клинической социальной работы, семейный психотерапевт и сексолог. Живет в Израиле. Замужем, мать троих детей. Выпускница Тел Авивского, Ариэльского и университета Бар Илан.

Более десяти лет работала в муниципальной службе и на станции семейного консультирования и психотерапии в Израиле.

С 2006 года занимается частной практикой, принимает в городе Петах-Тиква, а также работает онлайн с клиентами со всего мира.

Проводила лекции во многих странах мира: США, Канаде, Австралии, Англии, Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Азербайджане и других.

Является постоянным гостем и экспертом на Израильском ТВ и радио, автор статей на многих интернет-платформах и журналах.

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