Байки из кабинета сексолога: Катя Кацман расскажет, о чем молчат женщины и не догадываются мужчины(1)
Для людей, которые давно в отношениях и для новичков, для женатых и холостых, для тех, кто считает секс важной составляющей своей жизни и тех, кто относится к сексу иначе. Сексолог и психотерапевт Катя Кацман приедет в Таллинн, чтобы провести живой разговор без купюр с байками из кабинета сексолога.
26 мая в Таллинне честно и открыто поднимет вопросы:
о сексуальности
о неумении озвучить свои желания и фантазии и осуществить их
о сложности взаимоотношений
об отсутствии тепла и нежности в отношениях
о дефиците близости
об ощущении одиночества в паре
о неумении слышать и слушать друг друг
Катя Кацман, магистр клинической социальной работы, семейный психотерапевт и сексолог. Живет в Израиле. Замужем, мать троих детей. Выпускница Тел Авивского, Ариэльского и университета Бар Илан.
Более десяти лет работала в муниципальной службе и на станции семейного консультирования и психотерапии в Израиле.
С 2006 года занимается частной практикой, принимает в городе Петах-Тиква, а также работает онлайн с клиентами со всего мира.
Проводила лекции во многих странах мира: США, Канаде, Австралии, Англии, Украине, Литве, Латвии, Эстонии, Азербайджане и других.
Является постоянным гостем и экспертом на Израильском ТВ и радио, автор статей на многих интернет-платформах и журналах.