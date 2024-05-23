23.05.2024, 19:03
Охватим все города Балтии: „Мозгобойня“ представила всем умникам и умницам новый летний выездной формат
ФОТО: Erakogu
Организаторы „Мозгобойни“ в Таллинне придумали новое и очень масштабное мероприятие, которое готово охватить все балтийские города! Теперь умники и умницы смогут собраться не в привычном пабе, а выехать на природу. Это отличный способ не только поиграть, но и хорошо провести время в приятной компании, а также обзавестись новыми друзьями.
„Летняя Мозгобойня“ приглашает поиграть и культурно отдохнуть на мызе Янеда. Ключевой моментом группового выезда – это большая игра в Мозгобойню и Туц-Туц КВИЗ. На протяжении всего дня вам не дадут скучать ведущие Алина Захарова и Данила Кузнецов, а отличную атмосферу создаст музыкальный ансамбль Big Fish!