Шоубиз
24.05.2024, 16:30

Личная Библия певца Элвиса Пресли выставлена на аукцион

 
Элвис Пресли
Элвис Пресли
ФОТО: Phillip Harrington / AlamyPhillip Harrington / Alamy Stock Photo | Vida Press

Издание Библии, лежавшее на прикроватной тумбочке Элвиса Пресли в ночь его смерти в поместье Грейсленд, уйдет с молотка.

Книга украшена золотым тиснением „Элвис Аарон Пресли“ и содержит множество пометок и подчеркнутых отрывков, сообщает сайт аукционного дома GWS Auctions.

Например, из 31-й главы книги Иова: „Если бы я сделал золото своею надеждою или сказал чистому золоту: „Ты — мое упование“; если бы я радовался, что богатство мое велико и что рука моя много сделала; если бы я видел солнце, когда оно светит, или луну, идущую в сиянии“.

Стартовая цена лота составит 30 тысяч долларов. Кроме Библии, на аукционе будут проданы солнцезащитные очки музыканта со съемок фильма „Элвис на гастролях“ (1972), костюм, который Пресли носил во время службы в армии, гитара, кольца, часы и письмо от кузины Пэтси Пресли.

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