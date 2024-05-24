Личная Библия певца Элвиса Пресли выставлена на аукцион
Издание Библии, лежавшее на прикроватной тумбочке Элвиса Пресли в ночь его смерти в поместье Грейсленд, уйдет с молотка.
Книга украшена золотым тиснением „Элвис Аарон Пресли“ и содержит множество пометок и подчеркнутых отрывков, сообщает сайт аукционного дома GWS Auctions.
Например, из 31-й главы книги Иова: „Если бы я сделал золото своею надеждою или сказал чистому золоту: „Ты — мое упование“; если бы я радовался, что богатство мое велико и что рука моя много сделала; если бы я видел солнце, когда оно светит, или луну, идущую в сиянии“.
Стартовая цена лота составит 30 тысяч долларов. Кроме Библии, на аукционе будут проданы солнцезащитные очки музыканта со съемок фильма „Элвис на гастролях“ (1972), костюм, который Пресли носил во время службы в армии, гитара, кольца, часы и письмо от кузины Пэтси Пресли.