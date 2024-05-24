Личная Библия певца Элвиса Пресли выставлена на аукцион

Например, из 31-й главы книги Иова: „Если бы я сделал золото своею надеждою или сказал чистому золоту: „Ты — мое упование“; если бы я радовался, что богатство мое велико и что рука моя много сделала; если бы я видел солнце, когда оно светит, или луну, идущую в сиянии“.