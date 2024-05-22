„Был счастлив“: Максим Галкин встретился с известными украинцами

Недавно он опубликовал совместное фото в Instagram с актерами Олегом Филимоновым и Яном Левинзоном. Оказалось, что мужчины встретились на спектакле в Израиле, где сейчас живет Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми.

„Был счастлив в Петах-Тикве посмотреть спектакль „Сделаны в Одессе“ моих кумиров Яна Левинзона и Олега Филимонова. Спасибо за прекрасный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонацию и щемящую грусть!“ - подписал фотографию Максим.

Интересно, что и сам Олег Филимонов также отреагировал на фото в сети. Он отметил, что встреча с юмористом стала для него неожиданностью.

„Приятным сюрпризом для нас было то, что посмотреть спектакль и встретиться после него захотел Максим Галкин. Он замечательный парень, артист и настоящий друг Украины. Вспомнили Одессу, в которой он жил и учился и, в которую обязательно приедет, как только закончится война“, - написал он.