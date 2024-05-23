Шоубиз
23.05.2024, 09:00

ФОТО и ВИДЕО | В утреннем костюме и шляпе-цилиндре: принц Уильям посетил садовую вечеринку

 

В садах Букингемского дворца самый разгар вечеринок, которые с удовольствием посещают члены королевской семьи, пишет ТСН.

Вчера на вечеринке в саду побывал принц Уэльский Уильям со своими двоюродными сестрами – Зарой Тиндалл и принцессами Йоркскими Беатрис и Евгенией.

Уильям был одет в утренний костюм и цилиндр, был с пестрым галстуком и с цветком в нагрудном кармане пиджака, а в руках держал зонт, так как погода выдалась дождливой. Принц был один, его жена Кейт все еще проходит лечение от рака, а детей на такие мероприятие не берут.

Vihmane ilm aiapeo külalisi ei hellitanud.

На вечеринке в саду также присутствовали герцог Глостерский, двоюродный брат королевы Елизаветы II, и его жена, герцогиня Глостерская. Среди гостей было много представителей разных фондов и организаций, которыми опекаются Кейт и Уильям Уэльские.

Printsessid Beatrice ja Eugenie aiapeol

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