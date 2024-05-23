ФОТО и ВИДЕО | В утреннем костюме и шляпе-цилиндре: принц Уильям посетил садовую вечеринку

Уильям был одет в утренний костюм и цилиндр, был с пестрым галстуком и с цветком в нагрудном кармане пиджака, а в руках держал зонт, так как погода выдалась дождливой. Принц был один, его жена Кейт все еще проходит лечение от рака, а детей на такие мероприятие не берут.