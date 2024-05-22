Жерара Депардье обвинили в избиении папарацци

Депардье сидел в баре Harry’s на улице Виа Венето со спутницей — актрисой и продюсером Магдой Ваврусовой. Бариллари сделал несколько снимков. Папарацци был замечен и его несколько раз попросили уйти, но он продолжал фотографировать.

Инцидент застал обозреватель газеты La Repubblica Джанни Риотта. По его словам, когда Бариллари проигнорировал просьбу, Магда Ваврусова подошла к нему и начала кричать. Затем Депардье подбежал и несколько раз ударил папарацци.

„Было много крови“, — рассказал Риотта.

Адвокат Магды Ваврусовой заявила, что Бариллари первым толкнул Ваврусову, при этом задев за грудь. Женщина собирается подать в суд на фотографа. По словам адвоката, Бариллари продолжал делать снимки даже после драки, когда Депардье уже сел в машину. Французский актер отрицает свою вину.