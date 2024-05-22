Шоубиз
22.05.2024, 17:03

Жерара Депардье обвинили в избиении папарацци

 
Жерар Депардьё
Жерар Депардьё
ФОТО: Jens Kalaene | Scanpix

75-летний Жерар Депардье избил на улице Рима „короля папарацци“ 79-летнего Рино Бариллари. Об этом пишет Сноб, ссылаясь на The New York Times.

Депардье сидел в баре Harry’s на улице Виа Венето со спутницей — актрисой и продюсером Магдой Ваврусовой. Бариллари сделал несколько снимков. Папарацци был замечен и его несколько раз попросили уйти, но он продолжал фотографировать.

Инцидент застал обозреватель газеты La Repubblica Джанни Риотта. По его словам, когда Бариллари проигнорировал просьбу, Магда Ваврусова подошла к нему и начала кричать. Затем Депардье подбежал и несколько раз ударил папарацци.

„Было много крови“, — рассказал Риотта.

Адвокат Магды Ваврусовой заявила, что Бариллари первым толкнул Ваврусову, при этом задев за грудь. Женщина собирается подать в суд на фотографа. По словам адвоката, Бариллари продолжал делать снимки даже после драки, когда Депардье уже сел в машину. Французский актер отрицает свою вину.

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