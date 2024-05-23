ФОТО | „Наручники“ на шее и платье с гигантской булавкой: Ксения Собчак покоряет Канны в элегантных нарядах

В один из дней Ксения красовалась перед фотографами в белом ансамбле из пиджака и длинной юбки. Образ был дополнен необычным колье за 2500 евро, декорированным… наручниками. Это украшение, надо сказать, вызвало много споров и, казалось, затмило саму обладательницу. В Сети стали обсуждать, что таким образом телезвезда подает некие знаки, хочет что-то донести до публики. Сама Собчак иронично высказалась по этому поводу.

„Ох… Иногда украшение — это просто украшение. А стихи Пушкина — просто стихи Пушкина. А дурак — он всегда дурак и дураком останется. И именно поэтому весь Интернет забит „Ксения Собчак сделала политическое заявление в Каннах“. Нет, не делала. Просто пришла фильм про Лимонова посмотреть, ребят“, — заверила 42-летняя Ксения в своем Telegram-канале.

Не меньше обсуждений вызвало эффектное струящееся платье Ксении Собчак с гигантской булавкой и необычным верхом от бренда Loewe за 3800 долларов. Образ телезвезды дополнили изысканный клатч и туфли от Prada.

К слову, Ксении не было на Каннском кинофестивале два года. В этот раз она решила взять от мероприятия по максимуму.

„Ну что же, вот я и долетела до Канн. Два года пропуска, и я снова здесь. Встретила много знакомых и любимых людей. Вчера был какой-то бесконечный восторг от картины „Эмилия Перес“ режиссера Жака Одиара.

Это история об адвокате по имени Рита, которая помогает главе мексиканского наркокартеля скрыться от властей. Многие в зале оценивали картину так — „это однозначно пальмовая ветвь“. Я об этом судить точно не берусь, но вечер получился фантастическим даже после адового перелета“, — делилась Собчак впечатлениями еще несколько дней назад.