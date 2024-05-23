ФОТО | „Впереди долгий путь восстановления“: звезда сериала „Дневники вампира“ попала в серьезную аварию
Первая поездка Нины Добрев на велосипеде для дерта закончилась больницей. Актриса прокатилась настолько неудачно, что получила множество травм, пишет Peopletalk.
В соцсетях Нина поделилась фото, на одном из которых она только собирается проехаться на велосипеде, а на другом — лежит на больничной койке. „Я в порядке, но впереди долгий путь восстановления“, — написала звезда сериала „Дневников вампира“ в своем блоге.
В комментариях многие посочувствовали девушке, но не обошлось без замечаний и шуток. К примеру, один из фолловеров отметил, что актриса не надела шлем, и это было опрометчиво, а звездная коллега Сара Мишель Геллар решила сделать Нине остроумный комплимент. „Даже на больничной койке ты умудряешься выглядеть великолепно“, — написала артистка.