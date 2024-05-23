23.05.2024, 17:01
Какой конфуз! Всемирно известная звезда отказала эстонской певице Грете Пайа в совместном фото - и вот по какой причине(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
В утренней передаче на радио Star FM певица Грете Пайа рассказала о своей поездке в Исландию, где она отобедала в популярном ресторане и встретила всемирно известную звезду, которая отказала ей в совместном фото именно по этой причине.
Недавно Грете Пайа довелось побывать в одном дорогом ресторане в Исландии, где в то же самое время трапезничала всемирно известная исландская певица Бьорк. Пайа успела быстро сделать фото легенды музыки и выложить в свой Instagram. „Случайно оказалось, что вместе с нами в ресторане и Бьорк“, - подписала она.
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