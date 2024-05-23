Какой конфуз! Всемирно известная звезда отказала эстонской певице Грете Пайа в совместном фото - и вот по какой причине

Недавно Грете Пайа довелось побывать в одном дорогом ресторане в Исландии, где в то же самое время трапезничала всемирно известная исландская певица Бьорк. Пайа успела быстро сделать фото легенды музыки и выложить в свой Instagram. „Случайно оказалось, что вместе с нами в ресторане и Бьорк“, - подписала она.

Певица рассказала, что их компания оживилась при виде Бьорк и в один момент у них возникло желание попросить звезду сфотографироваться с ними. „Я не решалась спросить. Весь вечер набиралась смелости. Один мужчина из компании начал ее умасливать, сначала послал просекко и... В конце концов все же спросили. Но она была со своей компанией и сказала, мол нет, у нее личное время и сейчас она не делает фотографии“, - пояснила Пайа и добавила, что сама будучи певицей понимает ситуацию как никто другой.