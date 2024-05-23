Шоубиз
23.05.2024, 15:00

Певица Ингер рассказала, какая она в романтических отношениях со своей девушкой

 
Kroonika
Inger Fridolin ja Karmen Kingi
Inger Fridolin ja Karmen Kingi
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Певица Игер, которая недавно опубликовала песню „jah, sa oled see!“ („Да, ты - то, что надо!“), в интервью журналу Kroonika раскрыла, какая она в отношениях со своей девушкой и с чем ее возлюбленной Кармен Кинг приходится считаться.

Если раньше эстонская певица Ингер Фридолин открыто не подтверждала свои отношения с занимающейся соцсетями Кармен Кинг, то в апреле все стало официально: девушки решили начать жить вместе и искали новое жилище.

О возможных отношениях Ингер и Кармен журнал Kroonika впервые писал в прошлом году, когда они попали в объективы камер на финале конкурса Eesti Laul. Тогда Ингер не подтвердила, что была на финале со своей девушкой. На приеме президента в Розовом саду 20 августа пара вновь пришла вместе, но тогда Ингер сказала Kroonika, что Кармен - ее помощница.

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