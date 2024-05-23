23.05.2024, 15:00
Певица Ингер рассказала, какая она в романтических отношениях со своей девушкой
ФОТО: | Delfi Meedia
Певица Игер, которая недавно опубликовала песню „jah, sa oled see!“ („Да, ты - то, что надо!“), в интервью журналу Kroonika раскрыла, какая она в отношениях со своей девушкой и с чем ее возлюбленной Кармен Кинг приходится считаться.
Если раньше эстонская певица Ингер Фридолин открыто не подтверждала свои отношения с занимающейся соцсетями Кармен Кинг, то в апреле все стало официально: девушки решили начать жить вместе и искали новое жилище.
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