Певица Ингер рассказала, какая она в романтических отношениях со своей девушкой

Если раньше эстонская певица Ингер Фридолин открыто не подтверждала свои отношения с занимающейся соцсетями Кармен Кинг, то в апреле все стало официально: девушки решили начать жить вместе и искали новое жилище.

О возможных отношениях Ингер и Кармен журнал Kroonika впервые писал в прошлом году, когда они попали в объективы камер на финале конкурса Eesti Laul. Тогда Ингер не подтвердила, что была на финале со своей девушкой. На приеме президента в Розовом саду 20 августа пара вновь пришла вместе, но тогда Ингер сказала Kroonika, что Кармен - ее помощница.