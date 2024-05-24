Управа района Ласнамяэ приглашает отметить День защиты детей в парке Тондираба

В субботу, 1 июня, с 15.00 в парке Тондираба можно будет насладиться магией научного театра „Три поросенка“. Зрителей ждут взрывы, волшебный туман и разноцветный дым.

После представления научного театра, в 16.00 роликовый парк Ласнамяэ отметит День защиты детей дискотекой на роликовых коньках. В 16 часов состоится розыгрыш билетов в роликовый парк, после чего выступит группа фигуристов на роликах Foxartistic. После выступления артистов начнется дискотека, которая продлится до 20 часов.

„Наша команда рада открыть третий сезон в роликовом парке, который предлагает уникальную возможность активного летнего отдыха для жителей Таллинна и посетителей парка Тондираба.Мы хотели бы поблагодарить Союз роликового спорта Эстонии и управу района Ласнамяэ за их активное сотрудничество и вклад в этот проект. Также ждём школьные группы для проведения уроков физкультуры на роллердроме“, - сказал Сильвер Уусталу, член правления HK Hall OÜ.“

Участие в дискотеке на роликовых коньках бесплатное, но экипировку и/или коньки можно взять напрокат на месте за 4-6 евро. Роликовый парк Ласнамяэ (ул.Варраку, 18) открыт в том же месте, где зимой работает каток.