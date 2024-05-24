В Кристийне вновь пройдёт весенняя ярмарка и Венецианский карнавал

По словам старейшины района Кристийне Ренаты Лукк Венецианский карнавал – одна из жемчужин культурного лета Кристийне, который проводится в районе уже в 12-й раз. „Это грандиозное событие стартует в 13 часов, и все желающие могут принять в нем участие. Кульминацией мероприятия станет конкурс карнавальных костюмов и масок. Приходите всей семьей!“, – приглашает Лукк.