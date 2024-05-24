24.05.2024, 10:05
В Кристийне вновь пройдёт весенняя ярмарка и Венецианский карнавал
ФОТО: | Erakogu
В эту субботу, 25 мая, в парке Лёвенру (Мустамяэ теэ, 59а) пройдёт традиционная весенняя ярмарка Кристийне и Венецианский карнавал. Ярмарка открыта с 10 до 17 часов, на нее приедут около 60 торговцев.
По словам старейшины района Кристийне Ренаты Лукк Венецианский карнавал – одна из жемчужин культурного лета Кристийне, который проводится в районе уже в 12-й раз. „Это грандиозное событие стартует в 13 часов, и все желающие могут принять в нем участие. Кульминацией мероприятия станет конкурс карнавальных костюмов и масок. Приходите всей семьей!“, – приглашает Лукк.
Мероприятие продлится до 17 часов и является бесплатным для всех. Организаторы просят гостей по возможности приезжать на мероприятие на общественном транспорте.