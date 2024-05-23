Дан Ершов: не каждый, для кого русский является родным языком - враг или человек второго сорта

„Вторник — короткий день“ — это история о разрушительном влиянии бескомпромиссной любви, которая преодолевает как географические, так и межличностные границы и барьеры, и исследует, насколько человек способен нести ответственность за свои выборы. В центре сюжета — сын с криминальным прошлым и его мать, живущие на границе между Россией и Китаем, причём мать становится важной частью незаконной деятельности сына.

„Можно ли любить человека, если эта любовь по своей сути является насильственной?“ — задается вопросом режиссер Дан Ершов, размышляя о постановке. „Насколько родители должны нести ответственность за решения своих детей? И где проходит граница? Эти вопросы мы задаем публике через историю матери и сына. Насильственные отношения могут существовать не только между родителями и детьми. Правительство родины автора пьесы Светланы Петрийчук ведет себя так же по отношению к своему народу“.

Автор пьесы — российский драматург Светлана Петрийчук, которая является политическим заключенным в России и обвиняется там в оправдании терроризма. Её время под стражей увеличивается с каждым днём, так как суд постоянно откладывается.

„Те, кто считают, что Русский театр поддерживает кремль, вероятно, ни разу не видели ни одной постановки этого театра“, — говорит Ершов, актёр Русского театра, который выбрал Русский театр в качестве площадки для своей дипломной работы. „Не каждый, для кого русский является родным языком, является врагом или человеком второго сорта. Я родился гражданином Эстонии в свободной Эстонии, знаю эстонский язык и могу выражать свои мысли так, как хочу. Мой родной язык и культура не виноваты в том, что идёт война в Украине. Мой язык не виноват в том, что народ России сейчас является заложником. Что я могу сделать? Говорить об этом, используя средства, в которых я силен, то есть через постановку. А что делаешь ты?“

Режиссёр Дан Ершов, художник Йоханнес Валдма, светохудожник Антон Андрэйюк, в ролях Наталья Мурина, Станислав Колодуб, Карин Ламсон, Эрика Бабяк.