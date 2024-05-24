Российская актриса, ставшая эстонским режиссером: Юлия Ауг о своей новой жизни, о потерянной Нарве и бабушке с острова Муху

Так вот, после первой читки этой пьесы актер Таави Тепленков, который играл Харри, пошёл в музей театра „Эстония“, пошел в театральный архив и на следующую репетицию принес огромную стопку книг о Харри. Он там такие потрясающие вещи про него раскопал, что это потом вошло в наш спектакль. Это я к тому, что не только я „копаю“…

Сначала очень скучала, мне ее ужасно не хватало. Но теперь, за два года, у меня уже выработалась какая-то привычка… Не могу сказать, что режиссеры совсем обо мне забыли. Предложения поступают, хотя и не часто. Но соглашаюсь я только на те проекты, которые мне действительно очень интересны, — либо там классный сценарий, либо интересный режиссер, либо партнеры.

В октябре и ноябре у меня будут съемки в Латвии. Это история, которая мне очень нравится. Она начиналась еще до войны, а сейчас превратилась в большой европейский проект, где снимаются актеры из разных стран. Но ничего более конкретного рассказать не могу, посколько у нас там все строго, мы давали подписку о неразглашении. Есть еще один проект, за который я держу кулаки. Не знаю даже, буду ли я там работать, — у меня еще не было даже проб. Но если меня в этот проект возьмут, я буду бесконечно счастлива. Это история о жизни послевоенного села: возвращаются люди, потерявшие на войне руки и ноги, дети играют в военный патруль. История про военную травму — про то, что всех нас ждет после войны. И эта история показана глазами маленькой девочки.

Для Эйзенштейна революция 1917-го года была колоссальным двигателем творчества. Он принял ее совершенно искреннее и был настоящим вдохновенным пропагандистом. Его образы работают до сих пор, более того, они приписываются истории. Фразу „Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет“, которую в фильме Эйзенштейна говорит Александр Невский, реальный Невский не говорил. Это фантазия сценариста. Но эта фраза вошла во все советские учебники как исторический факт. Или сцена из „Броненосца „Протемкин““, в которой матросов накрывают брезентом и расстреливают. Жуткая сцена, от которой у зрителя мурашки идут по всему телу. На самом деле это тоже вымысел — расстрелы проходили иначе. Но так работает эта система образов — ты начинаешь в это верить. И люди, которые были участниками тех событий, впоследствии вспоминали, что именно так все и было. Они сами начинали в это верить. Так что тут все дело в мере таланта. У Эйзенштейна талант был огромным. А что можно считать высшим художественным достижением нынешней власти? Певца Шамана? Ну, извините…