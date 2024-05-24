В Нарве и Тарту покажут ЛГБТК-короткометражки „Голландская смелость“(1)
Начало прайд-месяца организация Q-Space отметит кинособытиями в Нарве и Тарту: 2 июня можно будет посмотреть и обсудить сборник короткометражных фильмов „Голландская смелость“ (Dutch Courage).
Июнь – месяц ЛГБТК-гордости, в это время проходит большинство прайдов по всему миру. А в Эстонии Q-Space предлагает собраться для просмотра сборника ярких и актуальных фильмов о ЛГБТК-сообществе из страны, которая уже далеко шагнула в принятии гендерного разнообразия.
Сборник фильмов „Голландская смелость“ демонстрирует ключевые события в истории ЛГБТК-движения, а также затрагивает актуальные вопросы: трансгендерность, интерсексуальность и небинарность, воспитание в ЛГБТК+ семьях, инклюзивность и люди с инвалидностью.
Сборник состоит из девяти фильмов, которые рассказывают самые разные истории. Тут и подростки, только осознающие свою идентичность („Нова“, „Танцы с гендером“), и интерсекс-человек, ищущий похожих на себя людей („ДевочкаМальчик“), и ребёнок из семьи, состоящей из двух пап („Приёмный“), и молодая бисексуалка, которая делает каминг-аут в традиционной турецкой семье („Беш“). Сборник завершит фильм „Короткая икроножная мышца“, который в ироничной форме задаст вопрос: а что это вообще значит – быть „другим“?
В Нарве показ и обсуждение фильмов состоятся в рамках фестиваля Everyone is Learning, который проводит организация Витатиим.
Модератором обсуждения на русском языке выступит Михаил Могутов, учитель и учебный консультант.
2 июня (воскресенье), 17.00 - 20.00. Нарва, Тулевику 7, Витатиим. Вход бесплатный.
В Тарту кинопоказ пройдет совместно с Центром Бегемота.
Модераторка – Саша Милякина, научная сотрудница отделения семиотики Тартуского университета, художница и квир-активистка. Обсуждение на английском или эстонском языке.
2 июня (воскресенье), 18.00 - 21.00. Тарту, Электротеатр, Якоби 1. Билеты 7 / 5 евро.
Все фильмы демонстрируются на голландском языке с субтитрами на эстонском, английском, русском языке.
Партнеры событий: Посольства Нидерландов и США, Фонд Розы Люксембург, НКО Витатиим, Центр Бегемота и Электротеатр
Некоммерческая организация Q-Space была основана в 2022 году в Эстонии. Организация работает для расширения безопасного пространства для ЛГБТК-сообщества, поддержания дискуссии и принятии сообщества в широком обществе. В мае 2023 года MTÜ Q-Space получила почетное звание Радужного героя от Эстонской ЛГБТ-ассоциации.
За короткий период своей деятельности Q-Space организовала более 30 публичных киномероприятий в Таллинне и Нарве, провела фестивали Q-Space в Таллинне и Нарве, демонстрации на Международном дне против гомофобии, бифобии и трансфобии (2023 и 2024), кинопоказы на Baltic Pride 2023 и другие события. За это время на мероприятиях Q-Space в Эстонии собралось более 2 600 человек.