В Нарве и Тарту покажут ЛГБТК-короткометражки „Голландская смелость“

Июнь – месяц ЛГБТК-гордости, в это время проходит большинство прайдов по всему миру. А в Эстонии Q-Space предлагает собраться для просмотра сборника ярких и актуальных фильмов о ЛГБТК-сообществе из страны, которая уже далеко шагнула в принятии гендерного разнообразия.

Сборник фильмов „Голландская смелость“ демонстрирует ключевые события в истории ЛГБТК-движения, а также затрагивает актуальные вопросы: трансгендерность, интерсексуальность и небинарность, воспитание в ЛГБТК+ семьях, инклюзивность и люди с инвалидностью.

Сборник состоит из девяти фильмов, которые рассказывают самые разные истории. Тут и подростки, только осознающие свою идентичность („Нова“, „Танцы с гендером“), и интерсекс-человек, ищущий похожих на себя людей („ДевочкаМальчик“), и ребёнок из семьи, состоящей из двух пап („Приёмный“), и молодая бисексуалка, которая делает каминг-аут в традиционной турецкой семье („Беш“). Сборник завершит фильм „Короткая икроножная мышца“, который в ироничной форме задаст вопрос: а что это вообще значит – быть „другим“?

Модератором обсуждения на русском языке выступит Михаил Могутов, учитель и учебный консультант.

2 июня (воскресенье), 17.00 - 20.00. Нарва, Тулевику 7, Витатиим. Вход бесплатный.

Модераторка – Саша Милякина, научная сотрудница отделения семиотики Тартуского университета, художница и квир-активистка. Обсуждение на английском или эстонском языке.

2 июня (воскресенье), 18.00 - 21.00. Тарту, Электротеатр, Якоби 1. Билеты 7 / 5 евро.

Все фильмы демонстрируются на голландском языке с субтитрами на эстонском, английском, русском языке.

Партнеры событий: Посольства Нидерландов и США, Фонд Розы Люксембург, НКО Витатиим, Центр Бегемота и Электротеатр