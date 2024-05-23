ГАЛЕРЕЯ | Угощения, розыгрыш подарков и кастомные мотоциклы: смотрите, как прошла премьера фильма „Фуриоса“ в Cinamon T1
В Cinamon T1 IMAX состоялся предварительный показ приключенческого фильма „Фуриоса: Хроники Безумного Макса“, изюминку которому придали мотоциклы Harley-Davidson, выставленные в фойе кинотеатра до вторника.
„Фуриоса: Хроники Безумного Макса“ режиссера Джорджа Миллера возвращает зрителей в мир антиутопии, родившийся более 30 лет назад в фильмах „Безумный Макс“. В главных ролях снялись Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт.
Среди представленных в фойе кинотеатра мотоциклов – Harley-Davidson Road Glide Trike с государственным гербом Эстонии. Это кастомный мотоцикл, спроектированный и изготовленный командой Moto Estonia OÜ, фирмы-импортера Harley. Кроме того, в фойе представлены еще три модели Harley-Davidson: выпущенный в прошлом году в ограниченном количестве CVO Street Glide, а также Road Glide Special и Nightster.