55-й день рождения группы: „Машина времени“ даст в Таллинне большой праздничный концерт

Самая легендарная российская — и одновременно самая актуальная. Самая маститая — и самая скандальная. Самая знаменитая — и самая запрещённая группа ворвется в сердца эстонцев уже на следующей неделе.

Люди, которые научили Россию играть рок, „поженили“ британские и американские ритмы с русским языком и породили тем самым целое культурное явление, через полвека с лишним были вынуждены Россию покинуть. Их травит пресса и выбрасывают из эфиров радио и ТВ. Причем эти решения принимают люди, которые выросли на их песнях… Музыканты „Машины Времени“ разбросаны по всему миру, и не то что записаться — собраться вместе на репетицию им крайне сложно.

Но они есть, они с нами, выглядят и звучат гораздо лучше, чем их гонители.

Вы сможете оценить это во время европейского тура группы в 2024 году. На таллиннской сцене прозвучат все хиты с 1970х до 2020х, а может быть, и что-то совершенно новое! И как всегда, под сопровождение видеошоу на экранах всё это для вас исполнят Андрей Макаревич (вокал, гитара, клавишные), Александр Кутиков (вокал, бас-гитара), Валерий Ефремов (барабаны), а также Игорь Хомич (гитара), Александр Лёвочкин (клавишные, бэк-вокал) и Кирилл Ипатов (перкуссия)

Билеты можно приобрести по ссылке.