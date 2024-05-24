ГАЛЕРЕЯ | Выставка 18+! В Музее фотографии можно посмотреть эротические фотографии прошлого столетия

На выставке представлены работы эпохи аналоговой фотографии в Эстонии, с конца XIX века до начала 2000-х годов и до наступления цифровой эпохи. Наряду с обычными портретами вы увидите фотографии, на которых запечатлены люди в нетрадиционных ролях и видах деятельности. Здесь есть изображения карнавальной и квир-культуры, а также частных интимных практик.