ГАЛЕРЕЯ | Выставка 18+! В Музее фотографии можно посмотреть эротические фотографии прошлого столетия
В Музее фотографии открылась выставка „Гендерная линза“, посвященная репрезентации тела в истории эстонской фотографии, в частности гендеру, сексуальности и историям, которые рассказывают изображения.
На выставке представлены работы эпохи аналоговой фотографии в Эстонии, с конца XIX века до начала 2000-х годов и до наступления цифровой эпохи. Наряду с обычными портретами вы увидите фотографии, на которых запечатлены люди в нетрадиционных ролях и видах деятельности. Здесь есть изображения карнавальной и квир-культуры, а также частных интимных практик.
Впервые в истории эстонского искусства отдельным разделом выставки представлена историческая порнографическая фотография, существующая как самостоятельный жанр с зарождения фотографии.
В ходе исследования было обнаружено несколько интересных находок, среди которых редкие оригинальные эротические фотографии эстонского порнофотографа Неда де Баггола 1930-х годов и частный любительский порнографический альбом времен СССР.