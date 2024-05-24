ФОТО | Красивые: Андрей Зевакин пришел со своей возлюбленной на концерт по случаю презентации дебютного альбома Элерин Тииду(1)
Блогер Андрей Зевакин пришел на концерт, посвященный выходу дебютного альбома певицы Элерин Тииду „В противоположном направлении“, со своей возлюбленной Келли-Каритой Ефимовой. Последний раз пара появлялась перед камерами на EFTA Gala в апреле.
О том, являются ли Келли-Карита Ефимова и Андрей Зевакин парой, СМИ впервые заговорили еще в 2021 году, когда они отправились на „Эстония ищет суперзвезду“.
С тех пор как Зевакин расстался с певицей Мерилин Мялг, молодой человек держит статус своих отношений в тайне. „Это вопрос по существу“, - лукаво отвечал Зевакин журналистам, оставляя тот или иной ответ в подвешенном состоянии.
Последний раз Андрей и Келли-Карита предстали перед камерами на EFTA Gala в апреле этого года, когда блогеру вручали награду „Новичок года“ за сериал „Зевакин и Валтинг VS Америка“.
Хотя Андрей позировал на красной дорожке EFTA вместе со своей командой, более наблюдательные телезрители заметили, что на гала-концерте блогер сидел рядом с Келли-Каритой.