ФОТО | Красивые: Андрей Зевакин пришел со своей возлюбленной на концерт по случаю презентации дебютного альбома Элерин Тииду

О том, являются ли Келли-Карита Ефимова и Андрей Зевакин парой, СМИ впервые заговорили еще в 2021 году, когда они отправились на „Эстония ищет суперзвезду“.

С тех пор как Зевакин расстался с певицей Мерилин Мялг, молодой человек держит статус своих отношений в тайне. „Это вопрос по существу“, - лукаво отвечал Зевакин журналистам, оставляя тот или иной ответ в подвешенном состоянии.

Последний раз Андрей и Келли-Карита предстали перед камерами на EFTA Gala в апреле этого года, когда блогеру вручали награду „Новичок года“ за сериал „Зевакин и Валтинг VS Америка“.

Хотя Андрей позировал на красной дорожке EFTA вместе со своей командой, более наблюдательные телезрители заметили, что на гала-концерте блогер сидел рядом с Келли-Каритой.