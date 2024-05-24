Поэзия в каждом снимке: в Fotografiska открывается завораживающая выставка японки Ринко Каваути
24 мая в Fotografiska открывается выставка Ринко Каваути „Далекая звезда мерцает в твоей руке“. В творчестве художницы мощные природные явления соседствуют с тихими буднями, бурление внешнего мира — с микрокосмом фотографа. Ее работы помогают на мгновение остановиться и задуматься над тем, что мы ощущаем в данный момент.
Ринко Каваути — одна из самых ярких звезд на небосклоне японского фотоискусства. Ее работы легко узнаваемы по мечтательному, нежному и поэтичному почерку, что отличает Каваути от большинства современных фотографов. На ее снимках часто запечатлены повседневные моменты — но сколько в них чувственности и искренности! Каваути предпочитает роль наблюдательницы, и понять ее мироощущение помогают стихи, которые также представлены на выставке.
Каваути родилась в 1972 году в Сиге, Япония. В настоящее время живет и работает в Тибе. Художница ворвалась на международную арену в 2001 году, когда она удостоилась премии Kimura Ihei — самой престижной японской награды для молодых фотографов. С творчеством Каваути можно познакомиться не только на выставках: художница издала 30 фотоальбомов, которые, по оценкам критиков, демонстрируют великолепное умение Каваути рассказывать истории через фотографии.
Выставка „Далекая звезда мерцает в твоей руке“ является данью уважения Матери-Земле и служит продолжением серии „М/E“ („М/E“ — это начальные буквы слов Mother Earth, что в переводе с английского означает „Мать-Земля“), идея которой родилась в 2019 году во время путешествия художницы в Исландию. В работах Каваути мы видим, насколько хрупок человек перед лицом всемогущей бушующей стихии. Художница задает нам вопрос: замечаем ли мы в повседневности те дары, что преподносит нам природа? Основная роль в творчестве Каваути отведена светлым и спокойным мгновениям будничной жизни, на фоне которых происходят социальные революции, климатические катастрофы, а планета взывает к человечеству о помощи.
„Наш весенний сезон закрывает выставка одной из самых признанных современных художниц Японии Ринко Каваути. У нее уникальный фотоязык, и мне нравится называть ее поэтом с фотоаппаратом, — говорит соосновательница и руководитель выставочных проектов Маарья Лоорентс. — Каваути часто фотографирует будничные вещи, и в этом мне видится тоска по тишине и умению наслаждаться моментом, желание на мгновение остановиться, чтобы побыть наедине с собой и своими близкими. Имя Ринко Каваути широко известно в мире фотографии, и мы очень рады тому, что можем познакомить местных зрителей с творчеством их современницы“.
Выставка Ринко Каваути, на которой представлены фотографии, удивительно тонкая и чувственная видеоработа и написанные художницей стихи, будет открыта до 8 сентября. 24 мая в 19:00 состоится экскурсия по выставке, на которой гид расскажет о творческих методах и философии художницы. Дополнительную информацию об экскурсии можно найти по ссылке.
Помимо Каваути в Fotografiska сейчас проходит еще три выставки. До 2 июня открыта экспозиция „Легкость бытия“ культового фэшн-фотографа Питера Линдберга. До конца лета можно увидеть пропитанные гламуром и южным солнцем работы Кари Г. Лаша, объединенные названием „Золотые годы“, и видеоинсталляцию Ван Чена „Раздробленные удовольствия“.