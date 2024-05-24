Поэзия в каждом снимке: в Fotografiska открывается завораживающая выставка японки Ринко Каваути

Ринко Каваути — одна из самых ярких звезд на небосклоне японского фотоискусства. Ее работы легко узнаваемы по мечтательному, нежному и поэтичному почерку, что отличает Каваути от большинства современных фотографов. На ее снимках часто запечатлены повседневные моменты — но сколько в них чувственности и искренности! Каваути предпочитает роль наблюдательницы, и понять ее мироощущение помогают стихи, которые также представлены на выставке.

Каваути родилась в 1972 году в Сиге, Япония. В настоящее время живет и работает в Тибе. Художница ворвалась на международную арену в 2001 году, когда она удостоилась премии Kimura Ihei — самой престижной японской награды для молодых фотографов. С творчеством Каваути можно познакомиться не только на выставках: художница издала 30 фотоальбомов, которые, по оценкам критиков, демонстрируют великолепное умение Каваути рассказывать истории через фотографии.

Выставка „Далекая звезда мерцает в твоей руке“ является данью уважения Матери-Земле и служит продолжением серии „М/E“ („М/E“ — это начальные буквы слов Mother Earth, что в переводе с английского означает „Мать-Земля“), идея которой родилась в 2019 году во время путешествия художницы в Исландию. В работах Каваути мы видим, насколько хрупок человек перед лицом всемогущей бушующей стихии. Художница задает нам вопрос: замечаем ли мы в повседневности те дары, что преподносит нам природа? Основная роль в творчестве Каваути отведена светлым и спокойным мгновениям будничной жизни, на фоне которых происходят социальные революции, климатические катастрофы, а планета взывает к человечеству о помощи.