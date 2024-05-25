Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о разводе с Беном Аффлеком
Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые ответила на слухи о разводе со своим мужем - голливудским актером Беном Аффлеком, пишет УНИАН.
Поговаривают, что звездные супруги живут отдельно и планируют развестись. Артистка ответила, действительно ли это так. Лопес прилетела в Мексику, чтобы презентовать новый фильм „Атлас“, где она сыграла главную роль. Во время пресс-конференции она отвечала на вопросы журналистов и один из них был о личной жизни знаменитости.
Журналист спросил, развелись ли они с Аффлеком. На видео, которое распространили в сети, заметно, что вопрос был неудобным для Джей Ло. Она растерялась и не знала что ответить.
„Вы это знаете лучше, чем я“, - заявила певица.
Стоит указать, что на безымянном пальце актрисы было обручальное кольцо.