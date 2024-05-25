Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о разводе с Беном Аффлеком

Поговаривают, что звездные супруги живут отдельно и планируют развестись. Артистка ответила, действительно ли это так. Лопес прилетела в Мексику, чтобы презентовать новый фильм „Атлас“, где она сыграла главную роль. Во время пресс-конференции она отвечала на вопросы журналистов и один из них был о личной жизни знаменитости.