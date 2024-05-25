„Это совсем не смешно, хотя на сцене – комедия“. Гамлет Юхан видит сон - рецензия на новый спектакль Елены Скульской

Вийдинг был настоящей актерской легендой Эстонского драматического театра. Играл Гамлета и ценил Беккета. Читал стихи так, как больше никто не умел. Был верен художественному слову: все, что хотел сказать или спеть, происходило для него на сцене. Вийдинг создавал образ не интеллектуала, но органика, который жил звучащим словом.

Елена Скульская предложила выпускникам и действующим участникам своей студии сделать что-то к юбилею своего давнего друга. Вийдинг играл Гамлета – это была его знаковая роль. С ним не посчитал возможным тягаться Лембит Ульфсак, признавший, что лучше сделать нельзя. Для Вийдинга, как для Высоцкого или Смоктуновского, Лоруенса Оливье или Кеннета Брана эта роль – точка сборки актерской карьеры. Не вспомнить о Гамлете в мемориальной постановке было невозможно. Так же, как нельзя было вспоминать слишком прямо и грубо.

Поэтому материалом стал другой сценический текст Шекспира - комедия „Сон в летнюю ночь“. Важно, что это изначально пародийное произведение, в котором великий драматург беззлобно высмеивает слишком серьезное отношение к сиюминутным чувствам. Шекспир и сам высмеял в комедии свою собственную трагедию „Ромео и Джульета“. Он хотел показать, что умеет снижать пафос.

Комедия Шекспира имеет цитатный сюжет, восходящий еще к вавилонской легенде о Пираме и Фисбе. Трагически погибшие тайные любовники то и дело возрождаются в мировой литературе, и Шекспир словно санкционирует самое свободное обращение со своим материалом. Ведь он же и сам проявляет максимум творческой свободы в обращении с классическим сюжетом.