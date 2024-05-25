День живописи в Кадриоргском художественном музее подарит взрослым и детям радость творчества

На выбор темы повлияли две великолепные выставки – „España Blanca y Negra. Образы Испании от Фортуни до Пикассо“ в Кадриоргском художественном музее, где представлены картины, отражающие душу Испании, и „Кюгельгены. История одной семьи балтийских немцев“ в Музее Миккеля, где в числе прочего представлены и романтические идеальные пейзажи.

Организаторы Дня живописи хотели бы привлечь внимание публики к взаимно обогащающему опыту созерцания произведений искусства и природных форм и различных видов растений в Кадриорге. Занятия, объединяющие творчество художников и природу помогают лучше понять и прочувствовать произведения искусства. В течение дня, помимо пленэрной живописи, пройдут экскурсии по выставкам под руководством кураторов в Кадриоргском художественном музее в Музее Миккеля, а также мастер-класс акварельной живописи.

Участники смогут также обогатить свои знания о парке, пройдя по маршруту с путеводителем по природным тропам Кадриоргаю Путеводитель знакомит с многообразием растительного мира, историческим наследием парка и интересными фактами, связанными с некоторыми деревьями. Путеводитель доступен для всех на сайте музея, а в День живописи можно будет взять и бумажную версию издания.

В проводящемся Кадриоргским художественным музеем „Дне живописи“ приглашаются принять участие все желающие, кто интересуется искусством и природой, независимо от возраста и уровня подготовки. День живописи – это вдохновляющий, игровой и образовательный праздник искусства, который с 2003 года проходит ежегодно в последнюю субботу мая в парке перед Кадриоргским художественным музеем.

С программой дня живописи можно ознакомиться по ссылке .