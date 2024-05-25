Не для слабонервных! Скандальная сенсация Евровидения Bambie Thug выступит в Таллинне уже этой осенью

Рожденная в графстве Корк Bambie Thug предпочитает, чтобы ее называли во множественном числе, используя такие местоимения как они/им/их. Так они разрушают все гендерные и общественно-политические стереотипы. Свою уникальную манеру исполнения они называют Ouija-pop, и это действительно нечто совершенно особенное.

Революционные синглы Bambie Thug не раз производили фурор в музыкальной индустрии. Их лонгплей „CATHEXIS“ был тепло принят как критиками, так и фанатами. Музыка Bambie Thug – это смесь попа, рока, электронной музыки и других жанров, своими различными элементами и захватывающими звуковыми ландшафтами превосходящая все традиционные музыкальные жанры.

Bambie Thug представляли Ирландию на песенном конкурсе „Евровидение“ в 2024 году и со своей песней „Doomsday Blue“ заняли почетное шестое место. Это самый лучший результат, которого удавалось достигнуть ирландским музыкантам за последние 24 года. Песня, представляющая собой оду квир-сообществу и рассказывающая об ощущениях, которые испытываешь, когда твой потенциал не замечают, это звуковое путешествие от альтернативных ведьминских куплетов до демонических криков, от поп-припевов до средних джазовых октав, переходящее в электронный рёв и тяжелые гитарные рифы.

Творческие способности Bambie Thug простираются далеко за рамки музыки. Их выдающаяся шаманская визуальная эстетика и кинематографические клипы превратили их в потусторонних персонажей, очаровывающих публику своей колдовской природой и оккультными образами.

Bambie Thug выступали на крупных фестивалях по всему миру, включая такие фестивали, как Download Festival, The Great Escape и Trans Musicales, их live-show всегда зрелищны и фееричны. Их выступления, которые описываются как „проповедующие свободу от гендера, оккультные, невероятно театральные“, удостаиваются признания критиков и всемирной поддержки от таких престижных СМИ, как NME, Kerrang!, Rolling Stone UK, GAY TIMES, BBC Radio 1, Spotify и Amazon Music.

Не упустите возможность побывать на демоническом концерте Bambie Thug в Таллинне! Билеты уже доступны членам концертного клуба Live Nation. В свободную продажу на веб-сайте и в пунктах продажи Piletilevi билеты поступят 28.05 в 10:00 часов.