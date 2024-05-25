Урмас Сыырумаа подрался с журналистом у входа в клуб Hollywood: „Молодежь пришла на помощь!“

Сыырумаа рассказ, как однажды перед входом в клуб Hollywood с ним произошла довольно тревожная и непонятная ситуация. „Я был уже давно не молод, когда ходил туда, и журналисты резко начали фотографировать. У меня была привычка отводить журналистский объектив, и вдруг как-то завязалась небольшая потасовка, толкотня“, - вспоминает бизнесмен.