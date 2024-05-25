Слухи подтвердились! Танель Падар разошелся с женой, в деле замешана полиция

В субботу вечером Лаурен Падар опубликовала пост в соцсетях, подтверждающий, что она и Танель разошлись. Девушка выступила в отношении музыкант а с обвинениями и заявила, что в деле замешана полиция.

В соцсетях Танеля Падара какое-то время назад снова начали твориться странные дела. В Instagram он поделился снимками экрана, на которых видно, что Лаурен сбросила его звонки, что еще больше подогрело слухи о кризисе в отношениях пары.