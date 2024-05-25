Шоубиз
25.05.2024, 21:35

Слухи подтвердились! Танель Падар разошелся с женой, в деле замешана полиция

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Lauren ja Tanel Padar.
Lauren ja Tanel Padar.
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

Уже давно ходят слухи о том, что отношения рок-звезды Танеля Падара (43) и его жены-блогерки Лаурен Падар (28) дали трещину, хотя пара заключила брак всего лишь прошлым летом. Теперь же Лаурен подтвердила, что разошлась с мужем.

В субботу вечером Лаурен Падар опубликовала пост в соцсетях, подтверждающий, что она и Танель разошлись. Девушка выступила в отношении музыкант а с обвинениями и заявила, что в деле замешана полиция.

В соцсетях Танеля Падара какое-то время назад снова начали твориться странные дела. В Instagram он поделился снимками экрана, на которых видно, что Лаурен сбросила его звонки, что еще больше подогрело слухи о кризисе в отношениях пары.

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