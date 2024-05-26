СМИ: Ники Минаж арестована в аэропорту Амстердама по подозрению в хранении наркотиков

Сама Минаж сняла на видео и разместила в соцсетях свой разговор с полицейским, который, насколько можно расслышать, произносит: „Вы арестованы“.

Полиция сообщила, что 41-летняя гражданка США была арестована в аэропорту по подозрению в хранении легких наркотиков, однако имя ее не называла.

У Ники Минаж в субботу должен состояться концерт в Манчестере.

Би-би-си обратилась к представителям артистки и ожидает ответа.