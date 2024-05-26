Культура
26.05.2024, 10:03

Главную награду Каннского кинофестиваля получилфильм „Анора“ Шона Бэйкера, в котором сыграли Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

 
"Анора"
"Анора"
ФОТО: Andreea Alexandru | Scanpix

Вторая по значимости после Золотой пальмовой ветви награда — Гран-при — досталась фильму „Все, что мы представляем как свет“ режиссерки Паял Кападиа из Индии.

Приз лучшему актеру получил Джесси Племонс („Виды доброты“), награду лучшей актрисе — Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Пас и Карла Гаскон („Эмилия Перес“).

Лучшим режиссером признан Мигел Гомиш („Большое путешествие“), приз за лучший сценарий — у фильма „Вещество“ Корали Фаржа.

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