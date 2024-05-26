Управа Пыхья-Таллинна приглашает фотолюбителей к участию в выставках

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, поп-ап фотовыставки дополняют уличное пространство и обогащают культурную жизнь горожан. Также проект познакомит с талантливыми пыхья-таллиннцами. „В это году ждем фотографий „Дикого Пыхья-Таллинна“. Я думаю, своеобразия у нас в районе хватает, будет то природные уголки, дикие животные и птицы, игривая архитектура и самобытные жители. Из присланных нам фотографий комиссия выберет 8 авторов, чьи работы украсят городские улицы и парки в августе и сентябре“, — сказала Таммур.

Если вы желаете поделиться своим творчеством с остальными горожанами, отправьте 5 фотографий на тему „Дикий Пыхья-Таллинн“ на электронную почту helen.lill@tallinnlv.ee. Из поступивших заявок комиссия выберет работы 8 авторов, которые будут показаны на улицах Пыхья-Таллинна.

Фотографии ждем к 17 июня 2024 года.

Условия участия в конкурсе:

• Автор фотографий живет в Пыхья-Таллинне

• На фотографиях представлена самобытность Пыхья-Таллинна

• Пожалуйста, присылайте фотографии в оригинальном размере

• Все фотографии одного автора должны быть либо горизонтальными (landscape), либо вертикальными (portrait) - так выставка будет выглядеть лучше

• При отправке фотографий просьба указать имя автора и контактные данные

• Автор фотографий дает свое согласие на использование фотографий управой Пыхья-Таллинна для проведения уличной выставки и размещения фотографий в социальных сетях (автор будет указан).