Птицы возвращаются: НКО Ласнаидея снова приглашает на бесплатные экскурсии и лекции о городских птицах

Эти мероприятия – отличный шанс:

Узнать больше о пернатых друзьях, живущих в городе.

Научиться отличать разные виды птиц по их пению и внешнему виду.

Понаблюдать за птицами в их естественной среде обитания.

Задать вопросы опытному гиду по птицам.

Рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея: „Мы уже проводили подобные мероприятия в Ласнамяэ в феврале этого года и получили положительную обратную связь от участников лекций и мастер-классов. Летом география экскурсий охватит весь город - туры пройдут в Кадриорге, в парке у пруда Шнелли, на Пальяссааре, по озеру Харку и парку Тондираба.“

„Часто можно видеть вопросы о том, как избавиться от птиц в многоквартирных домах - они шумят, портят имущество, пачкают здания и автомобили пометом. Однако важно помнить, что птицы – это часть нашей экосистемы. Они играют важную роль в контроле популяций насекомых, опылении растений и других природных процессах. Во время лекций и экскурсий расскажу, как найти гуманное решение этих проблем. В частности, поговорим о том, что делать если вы нашли птенцов“ - говорит Инна Кириллова, профессиональный гид по птицам.

Расписание мероприятий на май:

* 22 мая, 18-00 - Экскурсия в Тоомпарк (пруд Шнелли), Nunne 17

Каких птиц можно встретить в старом городе? Бытует мнение, что только голубей и чаек. Так ли это, узнаем на экскурсии 22 мая.

Посмотрим, кто обитает в парке Шнелли, кто прячется в кронах густых каштанах. И узнаем, кто таинственно ухает на горке Харью.

* 29 мая, 18-00 - Лекция „Птенцы“, общинный огород Лаагна, Võru 11

Что делать, если нашли птенца? Или мама утка переводит всю стаю через дорогу, как ей помочь?

Сейчас самый разгар периода вывода птенцов и нередко мы встречаем беспомощных крох в наших дворах.

* 31 мая, 18-30 - Экскурсия в Японском саду, Кадриорг и на променаде Пирита, Jaapani aed, Kadri tee 3/5