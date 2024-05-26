Как складывается интимная жизнь сиамских близнецов: спасают наушники и маска для сна

Истории сиамских близнецов каждый раз вызывают неподдельный интерес, ведь этим людям приходится жить своей особенной, такой непохожей на других, жизнью. Врачи говорят, что часто у таких людей не только одно на двоих тело, но и душа, уж слишком схожие ощущения они испытывают.

Те из близнецов, кого удается разделить, пытаются строить собственную жизнь, а те, кто сросся навечно, проживают одну на двоих. Сестры Хенсел из штата Миннесота как раз из тех, кто имеет одно тело на двоих, но это не помешало одной из женщин выйти замуж.

Новости об этом браке облетели весь мир в 2024 году. И хотя поженилась пара чуть раньше, сразу говорить об этом окружающим они не стали, боялись пересудов и излишнего внимания. До сих пор не утихают споры: можно ли считать мужа Эбби двоеженцем? И не изменяет ли он жене с ее родной сестрой? Пожалуй, такой же вопрос слышат в свой адрес все сиамские близнецы.

Эбби и Бриттани рождены сиамскими близнецами-дицефалами. Это значит, что у них общий кровоток, а еще — органы ниже пояса. Однако то, что выше, у каждой свое: сердце, желудок, легкие, а также позвоночник и спинной мозг.

У каждой есть рука со своей стороны — Эбби контролирует правую, а Бриттани — левую. Передвигаются они легко и слажено и даже машину водят. Одним словом, затворничество и застенчивость вовсе не про них. У каждой были романы, но потом Эбби влюбилась и получила предложение руки и сердца.

Бриттани, конечно же, сопровождает сестру в семейной жизни, хотя и старается не участвовать в некоторых личных делах пары. Ну, насколько это возможно.

Тот факт, что Джош Боулинг имеет дело фактически с двумя женщинами, пусть и влюблен только в одну из них, многим не дает покоя.

„Когда он целует одну, что чувствует другая?“, „А как же супружеский долг? С кем его исполняет мужчина? И что в этот момент делает вторая сестра?“ — задаются вопросами в Сети.