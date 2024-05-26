Как складывается интимная жизнь сиамских близнецов: спасают наушники и маска для сна
Не так давно одна из сестер-близняшек Эбигейл Хенсел вышла замуж. С тех пор не утихают дискуссии — можно ли считать мужчину многоженцем? Рассказывает Woman.
Истории сиамских близнецов каждый раз вызывают неподдельный интерес, ведь этим людям приходится жить своей особенной, такой непохожей на других, жизнью. Врачи говорят, что часто у таких людей не только одно на двоих тело, но и душа, уж слишком схожие ощущения они испытывают.
Те из близнецов, кого удается разделить, пытаются строить собственную жизнь, а те, кто сросся навечно, проживают одну на двоих. Сестры Хенсел из штата Миннесота как раз из тех, кто имеет одно тело на двоих, но это не помешало одной из женщин выйти замуж.
Новости об этом браке облетели весь мир в 2024 году. И хотя поженилась пара чуть раньше, сразу говорить об этом окружающим они не стали, боялись пересудов и излишнего внимания. До сих пор не утихают споры: можно ли считать мужа Эбби двоеженцем? И не изменяет ли он жене с ее родной сестрой? Пожалуй, такой же вопрос слышат в свой адрес все сиамские близнецы.
Эбби и Бриттани рождены сиамскими близнецами-дицефалами. Это значит, что у них общий кровоток, а еще — органы ниже пояса. Однако то, что выше, у каждой свое: сердце, желудок, легкие, а также позвоночник и спинной мозг.
У каждой есть рука со своей стороны — Эбби контролирует правую, а Бриттани — левую. Передвигаются они легко и слажено и даже машину водят. Одним словом, затворничество и застенчивость вовсе не про них. У каждой были романы, но потом Эбби влюбилась и получила предложение руки и сердца.
Бриттани, конечно же, сопровождает сестру в семейной жизни, хотя и старается не участвовать в некоторых личных делах пары. Ну, насколько это возможно.
Тот факт, что Джош Боулинг имеет дело фактически с двумя женщинами, пусть и влюблен только в одну из них, многим не дает покоя.
Ответы на них сами сестры, ожидаемо, давать не спешат. Но профессор клинической медицины и биоэтики Элис Дреге все же внесла кое-какую ясность относительно сиамских близнецов. В данном случае, все органы ниже пояса у женщин общие, а значит и чувствительность тоже общая. Так что удовольствия одни на двоих. Но все-таки замужняя получает его больше. Потому что „дело в голове“. Мозг у каждой близняшки свой и Бриттани старается переключить внимание в момент близости.
О совсем уж пикантных нюансах никто из героев „сиамских хроник“ никогда не рассказывал, но как-то Эбигейл Хенсел все же намекнула, что они научились уважать право друг друга на приватность. Ведь каждая — это отдельная личность.
По словам замужней Эбби, когда она тесно общается с мужем, ее сестра старается абстрагироваться и переключиться на что-то другое. Это основа существования сиамских близнецов.
„Все зависит от того, насколько они преуспели в умении отсоединяться и абстрагироваться от того, что происходит с их телом, если в ответе за это только одна из них“, — отметила Ариелла Салинас Фиоре.
Эксперт отметила, что все сиамские близнецы с самого детства вырабатывают свой кодекс правил и живут согласно ему, учатся не мешать друг другу.“Например, если Бриттани не настроена на романтическую волну, в то время как Эбби ей поглощена, она может использовать самые простые приемы и приспособления, — полагает Ариелла. — Например, маска для сна и наушники, в которых звучит музыка на всю катушку. Это все помогает создать ощущение приватности“.
Например, другие известные близнецы — сестры-британки Дейзи и Вайолет Хилтон. В этом случае каждая имела свое тело, а точкой соприкосновения были бедра. Девушки не знали отбоя от поклонников и даже придумали специальную конструкцию для спальни. На кровати была установлена перегородка, которая не мешала им уединяться с поклонниками. И пока одна приятно проводила время, другая за стеной могла заниматься своими делами.
Это снова доказывает — нет ничего невозможного.