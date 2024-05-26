Шоубиз
26.05.2024, 18:03

Зависимость от фотошопа: как Мадонна выглядит в реальной жизни и соцсетях

 
Мадонна
Мадонна
ФОТО: ANDRE COELHO | Scanpix

Не так давно певица отказалась от косметологических процедур, поскольку захотела вернуть „настоящее“ лицо. При этом демонстрировать его она пока не готова, пишет Woman.

Мадонна на протяжении уже нескольких десятилетий является королевой поп-музыки, однако в последние годы хейтеры называют ее еще и королевой фотошопа. Перед тем, как опубликовать тот или иной снимок, артистка тщательно его ретуширует, да так, что становится непохожей на саму себя. Именно поэтому нередко певицу обвиняют еще и в злоупотреблении пластикой, хотя сама звезда признается, что сейчас относится к „улучшайзингу“ негативно. Да, были времена, когда она очень много времени проводила в кабинетах косметологов, но теперь они остались в прошлом. Мадонне больше нравится видеть в зеркале свое настоящее лицо, при этом для фанатов она все равно приукрашивает действительность.

В использовании фотошопа звезду уличили и недавно: она опубликовала новый кадр, а еще один снимок из той же серии оказался в распоряжении папарацци. И хотя ракурс на фотографиях разный, заметно, что Мэдж немного сузила лицо и заострила подбородок, и это при том, что и на первом кадре она тоже выглядела отлично.

Мадонна

Не так давно стало известно, что в личной жизни Мадонны произошли серьезные изменения. Певица приняла решение расстаться со своим молодым возлюбленным — 30-летним боксером Джошем Поппером. С ним звезда начала встречаться благодаря своему приемному сыну — Дэвиду Банде, который тренировался у Поппера, и как-то на одно из его занятий к нему заглянула сама артистка.

Роман между Мадонной и Джошем развивался стремительно, однако не прошел проверку… загруженностью. Звезда бросила избранника — просто потому, что на встречи с ним в ее графике больше не осталось свободного времени. Для этого шага была и другая причина: в последнее время чувства между певицей и боксером совсем остыли. Последние полгода Мэдж провела в мировом туре Celebration, а перед этим в течение многих месяцев усердно репетировала, так что на свидания у нее просто не оставалось сил.

„Мадонна едва ли видела Джоша в последние месяцы из-за своего очень плотного расписания. Их чувства застыли“, — заявили источники издания The Sun.

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