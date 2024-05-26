Зависимость от фотошопа: как Мадонна выглядит в реальной жизни и соцсетях

Мадонна на протяжении уже нескольких десятилетий является королевой поп-музыки, однако в последние годы хейтеры называют ее еще и королевой фотошопа. Перед тем, как опубликовать тот или иной снимок, артистка тщательно его ретуширует, да так, что становится непохожей на саму себя. Именно поэтому нередко певицу обвиняют еще и в злоупотреблении пластикой, хотя сама звезда признается, что сейчас относится к „улучшайзингу“ негативно. Да, были времена, когда она очень много времени проводила в кабинетах косметологов, но теперь они остались в прошлом. Мадонне больше нравится видеть в зеркале свое настоящее лицо, при этом для фанатов она все равно приукрашивает действительность.

В использовании фотошопа звезду уличили и недавно: она опубликовала новый кадр, а еще один снимок из той же серии оказался в распоряжении папарацци. И хотя ракурс на фотографиях разный, заметно, что Мэдж немного сузила лицо и заострила подбородок, и это при том, что и на первом кадре она тоже выглядела отлично.

Не так давно стало известно, что в личной жизни Мадонны произошли серьезные изменения. Певица приняла решение расстаться со своим молодым возлюбленным — 30-летним боксером Джошем Поппером. С ним звезда начала встречаться благодаря своему приемному сыну — Дэвиду Банде, который тренировался у Поппера, и как-то на одно из его занятий к нему заглянула сама артистка.

Роман между Мадонной и Джошем развивался стремительно, однако не прошел проверку… загруженностью. Звезда бросила избранника — просто потому, что на встречи с ним в ее графике больше не осталось свободного времени. Для этого шага была и другая причина: в последнее время чувства между певицей и боксером совсем остыли. Последние полгода Мэдж провела в мировом туре Celebration, а перед этим в течение многих месяцев усердно репетировала, так что на свидания у нее просто не оставалось сил.

„Мадонна едва ли видела Джоша в последние месяцы из-за своего очень плотного расписания. Их чувства застыли“, — заявили источники издания The Sun.