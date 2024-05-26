Суд отклонил просьбу Алека Болдуина о снятии обвинения
В 2021 году на съемках фильма „Ржавчина“ произошел смертельный инцидент. Исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако по халатности там были боевые.
Оператор погибла, а Алеку Болдуину было предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Однако весной 2023 года прокуратура отозвала обвинения, не исключив при этом возможности их повторного предъявления.
Повторные обвинения были предъявлены чуть позже. В итоге дело будет рассматриваться нынешним летом. Алек Болдуин подал просьбу о снятии обвинения.
Как сообщает Associated Press, судья из Нью-Мексико отклонила просьбу актера снять с него уголовное обвинение в непреднамеренном убийстве.