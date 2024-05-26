Шоубиз
26.05.2024, 20:05

Суд отклонил просьбу Алека Болдуина о снятии обвинения

 
Алек Болдуин
Алек Болдуин
ФОТО: Скриншот из видео

В 2021 году на съемках фильма „Ржавчина“ произошел смертельный инцидент. Исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако по халатности там были боевые.

Оператор погибла, а Алеку Болдуину было предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Однако весной 2023 года прокуратура отозвала обвинения, не исключив при этом возможности их повторного предъявления.

Повторные обвинения были предъявлены чуть позже. В итоге дело будет рассматриваться нынешним летом. Алек Болдуин подал просьбу о снятии обвинения.

Как сообщает Associated Press, судья из Нью-Мексико отклонила просьбу актера снять с него уголовное обвинение в непреднамеренном убийстве.

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