Суд отклонил просьбу Алека Болдуина о снятии обвинения

В 2021 году на съемках фильма „Ржавчина“ произошел смертельный инцидент. Исполнитель главной роли Алек Болдуин выстрелил из пистолета в сторону оператора Галины Хатчинс. Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако по халатности там были боевые.