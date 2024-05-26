Бибер опубликовал милые снимки с беременной женой: „Малыш уже в пути“
В начале мая этого года 27-летняя жена Джастина Бибера Хейли объявила о беременности. На странице своего личного блога модель выложила снимки с заметно округлившимся животом. А накануне супруги запечатлели себя вместе. Милые семейные фотографии появились в соцсетя 30-летнего артиста.
На размещенных кадрах Джастин и Хейли продемонстрировали нежные чувства друг к другу. Сначала Биберы трогательно поцеловались на камеру, а после просто позировали вместе. Артист при этом опустился перед беременной супругой на колени.
Для фотосессии Хейли выбрала весьма удобный для своего положения наряд. Возлюбленная популярного певца примерила широкие джинсы и жакет, который не стала застегивать на все пуговицы. Джастин же позировал на фотографиях в свободном пиджаке и оверсайз брюках.