Шоубиз
26.05.2024, 11:02

Бибер опубликовал милые снимки с беременной женой: „Малыш уже в пути“

 
Хейли и Джастин Бибер
Хейли и Джастин Бибер
ФОТО: MPI04/Capital Pictures | Scanpix

В начале мая этого года 27-летняя жена Джастина Бибера Хейли объявила о беременности. На странице своего личного блога модель выложила снимки с заметно округлившимся животом. А накануне супруги запечатлели себя вместе. Милые семейные фотографии появились в соцсетя 30-летнего артиста.

На размещенных кадрах Джастин и Хейли продемонстрировали нежные чувства друг к другу. Сначала Биберы трогательно поцеловались на камеру, а после просто позировали вместе. Артист при этом опустился перед беременной супругой на колени.

Для фотосессии Хейли выбрала весьма удобный для своего положения наряд. Возлюбленная популярного певца примерила широкие джинсы и жакет, который не стала застегивать на все пуговицы. Джастин же позировал на фотографиях в свободном пиджаке и оверсайз брюках.

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