27.05.2024, 09:02
Популярная эстонская блогерка Маллукас встала на защиту Лаурен Падар: мужчины, ведущие себя агрессивно, все одинаковы(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Блогер Маллукас, она же Маллу Марианн Трейманн, выразила поддержку Лаурен Падар в социальных сетях и рассказала в своем блоге о том, что мужчины, ведущие себя агрессивно, все одинаковы.
В своем блоге Маллукас размышляет о том, что поведение мужчин-абьюзеров часто ухудшается после рождения детей или разрыва отношений. „Во время отношений они могут напиваться, делать глупости, а потом плакать дома и извиняться, что ничего не помнят и больше никогда не будут пить. Но когда отношения закончились, уже не нужно никому врать и обещать. Тогда можно снова напиться и дать волю своей сущности“.
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