Популярная эстонская блогерка Маллукас встала на защиту Лаурен Падар: мужчины, ведущие себя агрессивно, все одинаковы

В своем блоге Маллукас размышляет о том, что поведение мужчин-абьюзеров часто ухудшается после рождения детей или разрыва отношений. „Во время отношений они могут напиваться, делать глупости, а потом плакать дома и извиняться, что ничего не помнят и больше никогда не будут пить. Но когда отношения закончились, уже не нужно никому врать и обещать. Тогда можно снова напиться и дать волю своей сущности“.