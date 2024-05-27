Шоубиз
27.05.2024, 09:02

Популярная эстонская блогерка Маллукас встала на защиту Лаурен Падар: мужчины, ведущие себя агрессивно, все одинаковы

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Mallukas
Mallukas
ФОТО: Astrit Vanaveski | Delfi Meedia

Блогер Маллукас, она же Маллу Марианн Трейманн, выразила поддержку Лаурен Падар в социальных сетях и рассказала в своем блоге о том, что мужчины, ведущие себя агрессивно, все одинаковы.

В своем блоге Маллукас размышляет о том, что поведение мужчин-абьюзеров часто ухудшается после рождения детей или разрыва отношений. „Во время отношений они могут напиваться, делать глупости, а потом плакать дома и извиняться, что ничего не помнят и больше никогда не будут пить. Но когда отношения закончились, уже не нужно никому врать и обещать. Тогда можно снова напиться и дать волю своей сущности“.

„Вот, наверное, самое болезненное в этой ситуации: все те вещи, которые человек делал в отношениях и в которые ты и так не могла поверить, после расставания становятся в сто раз хуже“, – писала Маллу. „Потому что их эго просто не может этого вынести, поэтому они и стараются оставить у общественности как можно более отвратительное впечатление о женщине“.

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