Бригитте Сюзанна утверждает, что она не пыталась разлучить Падаров: „Люди, которым причиняли боль, причиняют боль другим“

После свадьбы Танеля и Лорен, которая состоялась прошлым летом, ходили разные слухи. Поговаривали о том, что Танель изменял своей новой жене с Бригиттой Сюзанной Хунт и другими известными женщинами. Рассказывали и о насилии Танеля над Лорен в присутствии его коллег по группе, а в одном из эпизодов в дело вмешалась даже семья женщины. Уже в прошлом году появились предположения, что Лорен и Танель расстались. Теперь слухи подтвердились - Танель и Лорен Падар действительно больше не пара.