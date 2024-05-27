ФОТОНОВОСТЬ | Кристина Пяртельпоэг поддержала Лаурен Падар: „Я всегда заступаюсь за других, когда чувствую, что их обижают“

Блогер отметила, что зачастую за себя она так активно не вступается, но за других заступается. Если кто-то со мной поступает плохо, я думаю: „Неважно, пусть это так и останется“. Однако я всегда заступаюсь за других, когда чувствую, что их обижают. Я почувствовал, что Лаурен обидели. Я хотела показать, что верю в Лаурен и что она не обманщица. Любой здравомыслящий человек понимает, что здесь не все очевидно“, - добавила она.