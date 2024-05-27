27.05.2024, 13:07
ФОТОНОВОСТЬ | Кристина Пяртельпоэг поддержала Лаурен Падар: „Я всегда заступаюсь за других, когда чувствую, что их обижают“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу вечером блогер Кристина Пяртельпоэг опубликовала эмоциональную запись в Instagram, в которой выразила свою поддержку Лаурен Падар. Пяртельпоэг также объяснила, почему она сделала такое заявление.
„Почему я опубликовала такую сторис? Я поддерживаю Лаурен, потому что она милая, и я чувствую, что ее обижают“, - объяснила Пяртельпоэг.
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