Шоубиз
27.05.2024, 13:07

ФОТОНОВОСТЬ | Кристина Пяртельпоэг поддержала Лаурен Падар: „Я всегда заступаюсь за других, когда чувствую, что их обижают“

 
Tanel Padar ja Kristina Pärtelpoeg
Tanel Padar ja Kristina Pärtelpoeg
ФОТО: Instagram | Delfi Meedia

В субботу вечером блогер Кристина Пяртельпоэг опубликовала эмоциональную запись в Instagram, в которой выразила свою поддержку Лаурен Падар. Пяртельпоэг также объяснила, почему она сделала такое заявление.

„Почему я опубликовала такую сторис? Я поддерживаю Лаурен, потому что она милая, и я чувствую, что ее обижают“, - объяснила Пяртельпоэг.

Блогер отметила, что зачастую за себя она так активно не вступается, но за других заступается. Если кто-то со мной поступает плохо, я думаю: „Неважно, пусть это так и останется“. Однако я всегда заступаюсь за других, когда чувствую, что их обижают. Я почувствовал, что Лаурен обидели. Я хотела показать, что верю в Лаурен и что она не обманщица. Любой здравомыслящий человек понимает, что здесь не все очевидно“, - добавила она.

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