Рассказывают о любви и ценностях: останутся ли Падары рекламным лицом ювелирного бренда Goldtime?

Сеть ювелирных и часовых магазинов Goldtime сотрудничает со многими известными местными звездами. Прошлой зимой, готовясь к летней свадьбе, Лаурен и Танель Падар стали представителями Goldtime. Совместные рекламные ролики Лаурен и Танеля, снятые для Goldtime, можно увидеть и в этом году.

„Ни одна мечта не является слишком большой. Смело боритесь, мечтайте и цените время. Это ваше время жить!“,– говорит Танель Падар в одном из рекламных роликов, в котором они с Лаурен появляются вместе.