27.05.2024, 08:03
Рассказывают о любви и ценностях: останутся ли Падары рекламным лицом ювелирного бренда Goldtime?
ФОТО: Kuvatõmmis videost
Лаурен и Танель Падар, поженившиеся прошлым летом и ныне расставшиеся, были, помимо прочего, известными рекламными лицами Goldtime. Что произойдет с успешной рекламной кампанией теперь, когда супружеская пара больше не вместе?
Сеть ювелирных и часовых магазинов Goldtime сотрудничает со многими известными местными звездами. Прошлой зимой, готовясь к летней свадьбе, Лаурен и Танель Падар стали представителями Goldtime. Совместные рекламные ролики Лаурен и Танеля, снятые для Goldtime, можно увидеть и в этом году.
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