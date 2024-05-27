Шоубиз
27.05.2024, 08:03

Рассказывают о любви и ценностях: останутся ли Падары рекламным лицом ювелирного бренда Goldtime?

 
Lauren ja Tanel Padar
Lauren ja Tanel Padar
ФОТО: Kuvatõmmis videost

Лаурен и Танель Падар, поженившиеся прошлым летом и ныне расставшиеся, были, помимо прочего, известными рекламными лицами Goldtime. Что произойдет с успешной рекламной кампанией теперь, когда супружеская пара больше не вместе?

Сеть ювелирных и часовых магазинов Goldtime сотрудничает со многими известными местными звездами. Прошлой зимой, готовясь к летней свадьбе, Лаурен и Танель Падар стали представителями Goldtime. Совместные рекламные ролики Лаурен и Танеля, снятые для Goldtime, можно увидеть и в этом году.

„Ни одна мечта не является слишком большой. Смело боритесь, мечтайте и цените время. Это ваше время жить!“,– говорит Танель Падар в одном из рекламных роликов, в котором они с Лаурен появляются вместе.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии